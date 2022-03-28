طريقة لف الخمار الماليزي بالصور.. «أشكال مختلفة وخطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كان الخمار سابقا له أشكال معينة وطرق لف محدد، ولكن الآن تغيرت بصورة أخرى وبات له أنواعا كثيرة، أشهرها الخمار الماليزي المميز بأناقته وسهولة ارتدائه ومناسبته أيضا للفتيات الصغيرات في السن، وأصبحت طريقة لف الخمار الماليزي من أكثر طرق لفات الخمار المفضلة لدى الفتيات اللاتي يفضلن ارتداء الملابس المحتشمة والأنيقة، لذا يقدم «هن» طرق متنوعة للف الخمار الماليزي بأسلوب سهل وبسيط يساعدك في لفها لنفسك في المنزل لتحصلي على إطلالة عصرية مع المظهر المحتشم الذي تحبينه.

طريقة لف الخمار الماليزي

- أول خطوة للحصول على طريقة لف الخمار الماليزي بصورة صحيحة عليك اختياره من نوع قماش مناسب أما من الشيفون السعودي أو الشيفون العادي أو الكريب، فهذه الخامات مخصصة له، وسوف تسهل عليك طريقة لفه.

- في البداية عليك إحضار خمار على شكل مستطيل، ثم ثبتي الطرفين المتعاكسين معا لتحصلي على شكل مستطيل يغطي رأسك ثم ضعي الخمار في منتصف رأسك.

- بعد وضعك للخمار في منتصف الرأس يجب عليك تثبيته بدبوس من الأعلى وبدبوس أخر من أسفل الرقبة ليكون محكما ولا يتحرك.

- يجب عليك بعد ذلك وضع الطرف الأول من الخمار على الكتف المعاكس وثبيته جيدا بدبوس، ثم بعد ذلك قومي بتثبيت الطرف الآخر أيضا على الكتف المعاكس له مع الحرص على تثبيته بدبوس مناسب.

طريقة لف الخمار الماليزي بشكل دائري

هناك عدة طرق مختلفة يمكنك اتباعها في طريقة لف الخمار الماليزي، وأشهر طريقة أن يكون على شكل مثلث من الظهر ويأخذ الشكل دائري من الأمام، وتعتبر هذه الطريقة المفضلة للفتيات صغيرات السن اللاتي يرتدين الخمار وفهي تعطي مظهرًا أنيقا يواكب الموضة، وفيما يلي الخطوات للف الخمار الماليزي بشكل دائري:

- ضعي الخمار في منتصف رأسك، ثم قومي بتثبيته باستخدام دبوس من أعلى الرأس وآخر من أسفل الرقبة حتى يثبت بإحكام ولا يتحرك.

- يلف الطرف الأول من الخمار حول رأسك ثم قومي بتثبيته باستخدام دبوس الحجاب وبعد ذلك تضعين الطرف الآخر على الكتف بشكل معاكس.

- في هذه الحالة عليك تثبيته بدبابيس إضافية حتى تحصلي على الشكل الذي تفضلينه على هيئة مثلث من الخلف ودائري من الأمام.

طريقة لف الخمار الماليزي ليناسب كل المناسبات

تبحث كل فتاة تحب ارتداء الخمار على طريقة واحد تناسب كل الأماكن والمناسب ويمكن تنسيقها مع معظم إطلالات محتشمة، ولهذا نقدم لك أحدث لفات الخمار الماليزي الحديثة والعصرية التي يمكنك تطبيقها مع جميع مناسباتك.

- في البداية أحضري خمار مستطيل الشكل.

ـ ثم أطويه إلى نصفين على شكل يشبه الطرحة الطويلة.

- ضعيه على رأسك بحيث يكون هناك طرف طويل وطرف قصير.

ـ ثبتي الخمار من عند الأطراف باستخدام دبوس تحت الرقبة.

ـ بعد ذلك لفي الجزء الطويل منه حول رأسك وتثبتيه جيدا بدبابيس من الجهة الأخرى حتى لا يتحرك.

وإذا كنتي تريدين ارتداء الخمار ولكن ليس لديك مقدرة مالية لشراؤه، إليك طريقة سهلة وبسيطة سوف تمكنك من تحقيق رغبتك وبتكاليف قليلة جدا قد لا تكلفك شيئا تقريبا.

- كل ما عليك فعله هو إحضار أي طرحة عندك تكون طويلة ويصل عرضها إلى حوالي متر ونصف، ويفضل أن تكون بألوان الربيع.

ـ ضعي الطرحة من منتصفها على رأسك وثبتيها جيدا بدبوس من تحت الرقبة.

ـ لفي الطرف الأول حول الرأس ويثبت بإحكام بدبوس.

ـ وضعي الطرف الآخر على كتفك المعاكس له.

ـ وبهذه الطريقة تصبح لفه الطرحة على شكل الخمار الماليزي وتأخد شكل مثلث من الظهر ودائري من الأمام.