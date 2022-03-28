طريقة عمل الخشاف بقمر الدين ..«حلو ودسم زي زمان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروب الخشاف بقمر الدين من أجمل المشروبات الرمضانية التي لا نراها فقط سوى في الشهر الكريم على الرغم من توافر مكوناتها طوال العام، إلا أنها ارتبطت في أذهان الشعب المصري والشعوب العربية بشهر الصوم، لذا في شوارع مصر القديمة وقت آذانَ المغرب حتما سوف يجد المار بها أكواب الخشاف توزع عليه مع حبات التمر.

لذلك في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الخشاف بقمر الدين بوصفة الشيف هالة فهمي، وهي كالتالي:

مكونات الخشاف بقمر الدين

نصف لفة من قمر الدين

بلح منزوع النواة

ربع كيلو مشمشية

ربع كيلو قراصيا

ربع كيلو تين مجفف

ربع كيلو سوداني متقشر

كوب سكر أو عسل نحل

رشة فانيليا

مكسرات للتقديم

طريقة التحضير:

أولا قبل معرفة طريقة عمل الخشاف بقمر الدين يجب إعداد جميع المكونات، ثم البدء في التحضير في حلة كبيرة على النار نضع قطع قمر الدين لتضيف لماء الخشاف الطعم المميز، ثم نضيف إليهم الماء الساخن ثم نضيف إليهم باقي المقادير من البلح والقراصيا والزبيب والمشمشية أثناء وجود الحلة على النار.

أثناء تواجد المكونات في الحلة على النار نضيف السوداني والسكر يمكن استغناء عنه، وإضافة ملعقتين من العسل وجوز الهند، ثم قطعي التين المجفف على قطعتين أو ثلاث على حسب حجم التين، ويضاف إليه مقادير الخشاف حتى تنتهي من كل كمية التين المجفف الموجودة، وتقلب المكونات جيداً.

بعد غليان الخشاف يتم تقليبه جيدا وتنقل الحلة بعيدا عن النار، ثم نضع الفانيليا ونقلب ثم يترك جانباً ويغطي جيدا، بعد ذلك يقدم الخشاف في بولة أو كؤوس زجاجية ويزين بالمكسرات أو جوز الهند والزبيب.

يعتبر الخشاف من أسرع المشروبات التي يمكن إعدادها للإفطار في شهر رمضان، ويمكن إضافة الفانيليا إليه لتعطي طعما ورائحة رائعة، والسوداني أيضا من المقادير المضافة إلى الخشاف وتعطي له طعم مميز.

فوائد الخشاف بقمر الدين

بعد معرفة طريقة عمل الخشاف بقمر الدين يمكن معرفة بعض فوائده الصحية، إذ يعتبر قمر الدين هو المكون الرئيسي في الخشاف وهو مفيد جدا للجسم إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات من أهمها فيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى الحديد الموجود فيه بنسبة عالية مما يجعله من الوصفات الطبيعية لعلاج فقر الدم، كما أنه مفيد للرياضيين ومن يبذلون مجهودا عاليا لاحتوائه على مادة الفوسفور، وفقا لمواقع «health and beauty»، و«health line».

قمر الدين من المشروبات الغنية بالعناصر المهمة جدا للشعر، فهو مفيد لتقوية الشعر وتعزيز نموه من خلال شرابه أو عمله ماسك للشعر، من خلال الآتي:

بعد تقطيعه وتركه في ماء دافئ لمدة 6 ساعات يضاف إليه القليل من زيت الزيتون، ويتم تقليبهم جيدا ثم يدلك الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف، ويترك على، الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ وتكرر العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على شعر مثالي وقوي.