طريقة عمل الخشاف باللبن الغني بالفوائد الصحية.. «هتعمليه في عشر دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الخشاف باللبن من الأطباق الرئيسية المصنفة على أنها مشروبات شرقية يتميز بها شهر رمضان الكريم، فضلا عن أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية لوجود الكثير من الفواكه المختلفة به، على حسب الرغبة، كما أن الخشاف باللبن يعتبر أسرع الأنواع في التحضير وله قيمة غذائية كبيرة لأنه يحتوي على اللبن الغني بالكالسيوم والتمر والمشمشية وغيرها من الفواكه.

ولهذا السبب يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الخشاف باللبن بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، وهي كالتالي:

مكونات الخشاف باللبن:

لتر لبن حليب

لتر ماء مغلي

كوبين تمر منزوع النواة

كوب تين متقطع

كوب مشمشية متقطعة

كوب قراصيا منزوعة النواة

ربع كوب سكر أو معلقتين كبيرتين عسل أبيض

التزيين:

مكسرات حسب الموجود

جوز الهند

طريقة التحضير

قبل البدء في تحضير الخشاف باللبن لابد أولا من تحضير المكونات اللازمة وإعداد التمر وغسله جيداً، بعدها في بولة كبيرة نضع لتر ماء على النار لكي يغلي، ثم نضيف إليه كلا من التمر والتين وكوب المشمشية المتقطعة والقراصيا والزبيب ونقلبهم في الماء المغلي، ونتركه لكي يغلي غلوة واحدة فقط لكي تجعل مكونات الخشاف تعود لطبيعتها بدلا من كونها ذابلة أو ناشفة بعد تغطيتها جيداً.

في بولة أخرى نضع كلا من الحليب الدافئ وربع كوب من السكر حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه تماماً أو استبداله بملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض، وفي هذه الحالة يكون صحي أكثر ويمكن الاستغناء عن السكر لأن الفواكه الموجودة في الخشاف بطبعها غنية بالسكر.

بعد ذلك في الخطوة الأخيرة نقوم برفع مكونات الخشاف أو الفواكه الموجودة بها من على النار ونتركه لمدة خمس دقائق ثم بعدها نقوم بإزالة الفاكهة من الماء المغلي ونضعها في اللبن ونقلبهم جيداً ويقدم في أطباق التقديم، وذلك بعد تزيينه بالمكسرات مثل جوز الهند أو الفستق حسب المتاح في المنزل.

فوائد الخشاف باللبن

كثيراً ما تتسائل ربات البيوت عن طريقة عمل الخشاف باللبن لتزين سفرة رمضان به وليكون هو المشروب الأساسي طوال الشهر الكريم، لأنه يحتوي على الكثير من القيم الغذائية فهو يحتوي على التمر كعنصر أساسي من مكوناته، إذ يعتبر التمر من الفواكه الغنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد وكل هذه العناصر مهمة جدا لصحة الإنسان، وفقا لموقع Webmd الطبي.

يحتوي التمر أيضاً على مجموعة من الألياف التي تساعد على التخلص من الإمساك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل من خطورة الإصابة ببعض أنواع السرطان.