«يوجا» للسيدات فى «كهف الملح»: ودّعي الهموم فى 45 دقيقة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

داخل كهف ملىء بالملح تتخلله إضاءة خافتة تساعد على الاسترخاء، يجلس عدد من السيدات، للاستمتاع بجلسة «يوجا» ذات طابع خاص، والتخلص من الطاقة السلبية من الجسم، من خلال دفنه فى الملح بعد دهنه بزيت زيتون.

جلسة استرخاء بالملح للسيدات

تصفية الذهن والاستمتاع بتلك الأجواء، مهمة تستعد لها يوميا بسعادة إسراء جمال، مدربة «يوجا»، بناء على رغبة المتدربات، لمحاربة الضغوطات النفسية ومساعدتهن على الاسترخاء لمدة 45 دقيقة متواصلة، تتنوع ما بين تمارين تأمل واسترخاء وتنفس: «فى البداية بسيبهم 10 دقايق كل واحد ياخد مقعد زي الفايبر عشان يكون مريح للجسم».

استخراج الطاقة السلبية بزيت الزيتون

تحكى مدربة «اليوجا» أنه مع انتهاء التمرين الأول يتم دفن الساقين واليدين فى الملح، حتى يشعر الجسم بحالة استرخاء: «فيه ناس كانت جايبة معاها زيت زيتون عشان تدهن جسمها لأنه بيطلّع الطاقة السلبية وبيشيل دهون البشرة وبيحسّنها وبيخلى ملمسها حلو»، إذ أن للموسيقى الهادئة دورا مهما لتشجيع المشاركات على تصفية الذهن بعيداً عن الضغوطات.

معالجة آلام الجسم باليوجا

كما أن لكهف الملح مفعول السحر فى معالجة آلام الرقبة والذراعين وفك عضلات الجسم والظهر، «إسراء»: «بنعمل تمرين تنفس بسيط اسمه طنين النحل، ويُعتبر من أكتر تمارين اليوجا اللى بتطلّع الطاقة السلبية، ومفيد جداً فى كهف الملح»، وتساعد أيضا تلك التمارين فى تحسين الحالة الصحية لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والتهاب المفاصل وحتى المشكلات النفسية: «الكلام ده سمعته من المشاركات، وحتى لو فيه ميكروب فى الجسم التمارين بتشيله كله، والناس اللي كانت جاية مضغوطة ارتاحت في نهاية الجلسة».

«مرام»، إحدى المشاركات فى جلسة «اليوجا»، عبّرت عن مدى سعادتها بالوقت الذي أمضته في كهف الملح: «كانت أول مرة ليا أروح كلاس يوجا، وبجد اتبسطت جداً، واختيار الكابتن للحركات كان مناسب ومفيد لينا»، مؤكدة أن هناك فرقاً كبيراً بين حالة الشخص قبل وبعد الجلسة الاستثنائية، شعر به كل المشاركات، وأشدن بالتمارين التي تساعد الجسم على الاسترخاء والتعافي.