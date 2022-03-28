طريقة عمل بطاطس مهروسة.. «وصفة مش هتستغني عنها على سفرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس المهروسة في مصر تعتبر جزء أساسي على مائدة الفطار، كما أنها معروفة في الكثير من الدول العربية والأجنبية كطبق جانبي وخصوصا مع المشاوي و«الستيك»، وتقدم كوجبة للأطفال الصغار، فهي خفيفة وصحية ولها قيمة غذائية كبيرة، ويمكن تحضيرها بطرق ووصفات كثيرة ومتنوعة، ولهذا يستعرض «هن» في التقرير التالي طريقة عمل بطاطس مهروسة بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل بطاطس مهروسة

كيلو من بطاطس

ملعقة ونصف صغيرة ملح

ملعقة وربع صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف كوب كريمة

نصف كوب جبن مبشورة

ربع كوب زبدة

طريقة التحضير

تعد البطاطس المهروسة جزء أساسي في أيام الفطار الشعبي في جدول أكلات رمضان، فهي مغذية ولذيذة يحبها الجميع كبير وصغير، وفيما يلي، نقدم لك طريقة عمل بطاطس مهروسة.

- في البداية تغسل البطاطس جيدا وتقشر وتقسم إلى قطع متوسطة الحجم.

- في إناء على النار به ماء وكمية من الملح توضع قطع البطاطس واتركيها حتى تغلي، ثم تقلل النار واتركيها لحوالي 25 دقيقة حتى تستوي.

- توضع باقي المكونات في طبق عميق أو في محضرة الطعام وافرميها جيداً حتى تتجانس تماما.

- تصفي البطاطس وتوضع في وعاء عميق ثم يضاف إليها ربع كيلو من الزبدة وتهرس معها بالشوكة.

- ضيفي باقي المكونات على البطاطس وقلبيهم جيدا حتى يتجانس الخليط معها جيدا.

- تقدم البطاطس ساخنه على طبق التقديم مع عيش بلدي محمص أو مع بيض مسلوق بالزبدة.

مقادير بطاطس مهروسة بالبيض

2 حبة بطاطس

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 فص ثوم مفروم

2 بيضة مسلوقة

زيت نباتي للقلي

بقدونس مفروم

طريقة التحضير

- في البداية يوضع البيض في إناء به ماء على النار ليسلق لمدة 10 دقائق.

- ثاني خطوة في طريقة عمل بطاطس مهروسة تغسل البطاطس وتقشر وتقطع إلى مكعبات.

- في حلة على النار اسلقي البطاطس في كمية من الماء وملح، اتركيها حتى تبدأ في الغليان ثم قللي النار واتركيها لمدة 15 دقيقة.

- تصفى البطاطس وتوضع في طبق عميق وتهرس جيدا بالشوكة.

- ضيفي كلا من البيض المسلوق، الفلفل الأسود، الملح، الثوم والبقدونس، وقلبي كل المكونات جيدا مع البطاطس حتى تتجانس.

- يمكنك تشكيل كرات متوسطة الحجم من خليط البطاطس المهروسة، ثم تحميرها في زيت ساخن أو تقديمها كما هي في طبق التقديم بجانب العيش وطبق سلطة.

مقادير البطاطس المهروسة بالزبادي

5 حبات بطاطس

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

350 جرام زبادي

طريقة التحضير

- اغسلي البطاطس جيدا لإزالة أي أتربة أو حبات رمل عالقة بها، ثم قطعيها.

- ضعي البطاطس في وعاء به ماء وملح على النار لتسلق واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.

- تصفي البطاطس وتقشر ثم ضعيها في طبق عميق وتهرس جيدا بالشوكة.

- يضاف إليها باقي المكونات ويستمر التقليب والهرس حتى يتجانس الخليط.

- وتقدم بمجرد الانتهاء من إعدادها.

مقادير البطاطس المهروسة بالخضار

نصف كيلو من البطاطس

حبة فلفل أخضر

حبة فلفل أخضر حار

بصلة

حزمة نعناع

حزمة بقدونس

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

طريقة التحضير

- في حلة على النار بها ماء مملح توضع البطاطس، وتترك لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج.

- في محضر الطعام يوضع الخضار ويفرم الخضار حتى يصبح قوامه ناعماً.

- تقشر البطاطس وتهرس جيدا بالشوكة.

- يوضع الخضار على البطاطس ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب.

- يمكنك تزيين الوجه بإضافة مزيج من البقدونس والنعناع المفروم.