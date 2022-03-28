الامارات | العثورعلى جثة مواطن كويتي داخل سيارة بساحة ترابية

شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى جثة مواطن كويتي داخل سيارة بساحة ترابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيلت جثة مواطن في العقد الرابع من عمره، عثر عليها داخل مركبة متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة المهبولة إلى ادارة الطب الشرعي، لكشف سبب الوفاة ووقتها.



وقال مصدر أمني، لصحيفة "القبس" إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالواقعة، فتحرك على الفور رجال المباحث والنجدة والأمن العام ووكيل النائب العام إلى الموقع، ووجدوا الجثة في بداية حالة التحلل، فجرى استدعاء رجال الأدلة الجنائية لنقلها إلى الطب الشرعي حيث دلت المعاينة الأولية أن الوفاة مر عليها نحو 5 أيام.

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