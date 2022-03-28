مع دخول الصيف.. أفضل مبردات للمياه بأكواد خصم وتخفضيات (متفوتش الفرصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

مع دخول الصيف والحاجة للمياه الباردة، وللحفاظ على الثلاجة من الفتح والإغلاق المتكرر، الحل الأمثل هو اقتناء مبرد المياه. نستعرض أفضل الأسعار والماركات على أمازون، وللتمتع بخصم إضافي بنسبة 10٪ يرجي إدخال هذا الكود المناسب.

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- مبرد مياه ساخن وبارد بخزانة من سبيدSp-28 – 16 لتر وزجاج موزع للمياه 19 لتر

السعر: 1649 جنيها.

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- مبرد مياه مع حجرة وصنبور من تورنيدو WDM-H40ABE-SB – أسود وفضي

السعر: 2499 جنيها.

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- تورنيدو موزع مياه على الارض - WDM-H40ABE-WB

السعر: 2420 جنيها.

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- تورنيدو موزع مياه

السعر: 2444 جنيها.

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- مضخة ماء لاسلكية اوتوماتيكية كهربائية محمولة قابلة لاعادة الشحن من اجل جالون موزع ماء الشرب للمطبخ والمنزل والمكتب والتخييم في الخارج

السعر: 45 جنيها.

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