الامارات | أبرز الفائزين في الاحتفال الـ 94 لتوزيع جوائز الأوسكار

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الفائزين في الاحتفال الـ 94 لتوزيع جوائز الأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، أرفع جوائز في صناعة السينما، في دورتها الرابعة والتسعين يوم الأحد في حفل مباشر نقلته قناة إيه.بي.سي التلفزيونية من لوس انجليس.

وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:

- أفضل فيلم -"كودا"

- أفضل مخرج -جين كامبيون عن "ذي باور أوف ذي دوغ"

- أفضل ممثل -ويل سميث في "كينغ ريتشارد"

- أفضل ممثلة -جيسيكا تشاستين في "ذي أيز أوف تامي فاي"

- أفضل ممثل في دور مساعد -تروي كوتسور في "كودا"

- أفضل ممثلة في دور مساعد -أريانا دوبوز في "ويست سايد ستوري"

- أفضل فيلم دولي -"درايف ماي كار" (اليابان)

- أفضل فيلم رسوم متحركة -"إنكانتو"

- أفضل فيلم وثائقي - "سامر أوف سول"

- أفضل سيناريو أصلي -"بلفاست"

- أفضل سيناريو مقتبس -"كودا"

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