سيدة تخدع زوجها 5 سنوات بسبب تعرضها للتنمر: «مبتشيلش الماكياج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة شديدة عبرت عنها فتاة ثلاثينية بسبب تعرضها للتنمر الشديد نتيجة وجود وحمة كبيرة على وجهها، ما جعلتها تتبع حيلة لإخفائها عن زوجها، بسبب شعورها بالإحراج تجاهه، إلى جانب القلق من فشل علاقتهما.

تعرض الفتاة للتنمر الشديد

تعاني الفتاة التي تدعى إميلي هاليت، والبالغة من العمر 33 عامًا، من التنمر الشديد منذ مرحلة طفولتها، وذلك بسبب ولادتها بوحمة كبيرة في منطقة الوجه، حيث أنها تغطي نصف وجهها على التقريب، وذلك حسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومع مرور السنوات أصبحت الفتاة مؤخرًا، تحرص على أن تخبئ تلك الوحمة بالماكياج حتى لا يراها زوجها الذي يدعى «آدم» بهذا الشكل، الذي تسبب لها في الشعور بعدم الثقة في النفس.

وقالت «هاليت» إنها ولدت بتلك الوحمة على وجهها تقريبًا، وأمضت حياتها الكاملة في إخفائها باستخدام كريم أساس سميك، خاصة بعد التعرف على خطيبها، وباتت ترفض رؤيته لها دون مكياج في محاولة لإخفائها، حتى أنها تضعه في أوقات النوم حتى لا يكتشف الأمر، ومن ثم تسبقه في الاستيقاظ وتغسل وجهها، ومن ثم تضع الكريم مرة أخرى.

محنة شديدة مرت بها الزوجة

في المدرسة أثناء مرحلة الطفولة اعتادت الفتاة على التعرض للتنمر من زملائها، حيث كانوا يشبهون وجهها بالمحترقين، وبسبب ذلك مرت «هاليت» بمحنة شديدة بلغت مرحلة أنها تعترف حتى الآن أن تلك المشاهد ما زالت عالقة في ذهنها، وإذا رأت رجالًا ينظرون إليها،فستعتقد أن السبب وراء ذلك العلامة وليس بسبب انجذابهم إليها.

وفي تصريحات لها قالت «هاليت»: «لم يرني زوجي دون ماكياج لمدة 5 سنوات، ولا أقوم بإزالة كريم الأساس إلا بعد أن ينام آدم».