ماذا يفعل الإفراط في تناول الآيس كريم بجسم الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يساور البعض شعور بالقلق عند تناول ما يعادل نصف لتر من الآيس كريم بسبب محتوياته من الدهون والسعرات الحرارية.

في هذا السياق، استطلع موقع Eat This Not That آراء خبراء تغذية حول ما إذا كان تناول نصف لتر كامل من الآيس كريم يضر بالصحة وكانت الإجابة بالنفي طالما أنها لن تصبح عادة غذائية، لأن الآيس كريم مليء بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي الانغماس في هذه العادة إلى بعض النتائج غير السارة، ونقله موقع البيان الاماراتي.

وأفاد الخبراء بأن هناك إيجابيات وسلبيات لتناول الآيس كريم، كما يلي:

1. زيادة خطر السمنة

تقول اختصاصية التغذية إدوينا كلارك إن "نصف لتر من الآيس كريم يحتوي على ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية، وهو ما يعد أكثر من نصف المدخول اليومي للبعض"، وبما يعني أنه إذا واظب المرء على عادة تناول هذه الكمية، فربما يتعرض لزيادة الوزن بشكل كبير، وفقا للعربية نت.

2. مستويات السكر في الدم

يعتقد الكثيرون أن نصف لتر من الآيس كريم يكفي لرفع نسبة السكر في الدم، لكن تكمن المفاجأة في أن تلك الكمية لا تعتبر كبيرة، بحسب ما ذكرته ميليسا جوي دوبينز، اختصاصية التغذية، موضحة أنه "في أي وقت يتم فيه تناول الطعام، سيرتفع السكر في الدم". وما لم يكن الشخص مصابًا بمرض السكري أو يعاني من نقص السكر في الدم التفاعلي، يجب أن يظل مستوى السكر في الدم في المعدل الطبيعي.

3. ضغط دم منضبط

تقول دوبينز أيضًا إن " منتجات الألبان تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي ثلاثة معادن مهمة للتحكم في ضغط الدم".

4. دهون البطن

في الوقت نفسه، تحذر كلارك من أن الآيس كريم هو طعام غني بالكربوهيدرات، وتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن. يمكن أن يحتوي نصف لتر على حوالي 120 غرامًا من الكربوهيدرات؛ وعلى الرغم من أن الكربوهيدرات هي مصدر كبير للطاقة، فمن المحتمل أنه لن يتم استخدامها أو استهلاكها على الفور. وتوضح دوبينز أن أي كربوهيدرات لا يستهلكها الجسم يتم تخزينها على شكل دهون فوق محتوى الدهون الموجود في الآيس كريم في الأصل.

5. زيادة الشعور بالسعادة

تقول كلارك إنه يحدث "نوع من الرضا عند الانغماس في شغف الآيس كريم"، ويرجع ذلك إلى محتواه من الكربوهيدرات، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة طفيفة في مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية.

6. بناء العضلات

إن هناك بعض الحقيقة في أن السكريات من الآيس كريم يمكن أن تساعد في تعزيز بناء العضلات ومنع انهيار البروتين مع ارتفاع الأنسولين القوي الذي تسببه. يقول خبير الحمية الغذائية جاي كارديللو إن "الآيس كريم يمكن أن يكون مفيدًا حتى ساعتين بعد التمرين".

7. تقوية العظام

نظرًا لأن الآيس كريم هو بالفعل أحد منتجات الألبان، فإنه يحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية من بينها الكالسيوم. وعندما يتوافر الكالسيوم إلى جانب الفوسفور كما هو الحال في الآيس كريم، فإنه يمكن أن يساعد في تقوية العظام.

8. مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي نصف لتر من الآيس كريم على حوالي 40 غراما من الدهون المشبعة. تقول كلارك: "بعد تناول نصف لتر من الآيس كريم، من المحتمل أن يشهد الجسم ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عندما تقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن."

9. ضبابية الدماغ

لا يقتصر خطر تناول الآيس كريم على مجرد الزيادة في الوزن. أفادت نتائج مراجعة علمية شاملة، تم نشر نتائجها في دورية Nutrients، أن الدهون المشبعة والأنظمة الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تقلل من المهارات المعرفية والذاكرة.

تقول كلارك إن مجرد كوب من الآيس كريم، يحتوي تقريبًا على 10 غرامات من الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين و28 جراما من السكر، وبالتالي فإن تناول ما يعادل نصف لتر كامل سيؤدي إلى تناول الكثير من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس بعد الاستهلاك.

10. انتفاخ وعسر هضم

مع أي وجبة غنية بالنكهة، سيبدأ الشخص في الشعور بالكسل قليلاً. ولكن إذا كان يعتقد أنه سيستمتع بنوم هادئ ومريح، فهو عندئذ مخطئ تمامًا. نظرًا لأن الآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي "تستغرق وقتًا أطول للهضم، وغالبًا ما تتسبب الانتفاخ وعسر الهضم الذي يتداخل مع الراحة السليمة في الليل".

11. الإدمان

توصلت دراسة، نُشرت نتائجها في الدورية الأميركية للتغذية السريرية، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الآيس كريم كثيرًا ما استمتعوا به بشكل أقل مع مرور الوقت. خلص العلماء إلى أن الآيس كريم يغير مركز المكافأة في الدماغ، مما يجعل تناوله أقل متعة ويرسل إشارة لتناول المزيد لتحقيق نفس الشعور بالنشوة.