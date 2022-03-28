نيكي هيلتون بإطلالة ناعمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ظهرت الممثلة الأمريكية نيكي هيلتون بإطلالة ناعمة من خلال حضورها حفل توزيع الأوسكار الـ 94.

وارتدت نيكي فستانل طويلا بأكمام طويل، باللون الوردي اللامع، بقصة بفتحة حرف الـ V، من الصدر، وأكمام واسع على طرفها ريش.

واعتمدت مكياجًا بدرجات الكشمير، وركزت على رسمة عيونها، واختارت أن يكون شعرها منسدلًا.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.