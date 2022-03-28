حفل جوائز الأوسكار.. إميليا جونز بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الممثلة البريطانية إميليا جونز بإطلالة جريئة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ ارتدت فستانا باللون الذهبي اللامع، وتميز بأنه هاف ستومك، وبوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.