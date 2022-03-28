نيكي نوفاك تتألق بإطلالة جذابة في حفل جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية نيكي نوفاك بإطلالة جذابة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ ارتدت فستانا باللون الكاشمير بقصة الكم الكب، ومنفوش من أسفل.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وحلق.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.