بالأحمر الناري.. إيمي فورسيث تخطف الأنظار في حفل جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الممثلة الكندية إيمي فورسيث بإطلالة أنثوية ناعمة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

و ارتدت إيمي فستانا باللون الأحمر الناري، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.