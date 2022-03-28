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أجمل فساتين الـ«ريد كاربت» في حفل توزيع جوائز أوسكار

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أجمل فساتين جوائز الأوسكار

في كل حفل من حفلات الأوسكار تظهر فساتين سيئة، وأخرى غريبة، إلا أن البعض يكون جميلا وملفتا بسبب الأناقة، وفيما يلي أجمل إطلالا حفل توزيع جائز الأوسكار 2022، في دورته الـ94، وتنوعت الفساتين في ألوانها من الكلاسيكية الأسود والحمر وحتى ألوان الربيع.

أجمل فساتين حفل توزيع جوائز الأوسكار

ارتدت صوفيا كارسون واحدا من أجمل الفساتين خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94، من اللون الأسود منفوش وعليه شيفون وتل على منطقة الصدر، وصففت شعرها ليكون للخلف وتعطى الفستان وتفصيلته مساحته، وهو الفستان الذي أبهر الجمهور.

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كما كان اللون الأحمر متسيدا في حفل الأوسكار، بتفصيلات على الأكتاف والوسط وفتحة هوليوود، ونسقت معه تسريحة شعر ويفي، وأحمر شفاه من نفس اللون الأحمر.

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وكان بعض الفساتين أيضا مميز بألوان الربيع إلمنت جرين، مع الروزات والموف وألوان الباستيل، مكونا لوحة مبهجة على السجادة الحمراء خلال حفل الأوسكار.

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فستان من اللون الأخضر أيضا ضيق من منطقة الصدر وحتى الأرداف كان واحدا من أجمل الفساتين على الريد كاربت، خاصة مع الشغل بالفيونكات من الأمام.

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وأطلت ريا أبي راشد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بفستان من اللون الأسود يشبه في تفصيلته فساتين ديزني، وأكملت إطلالتها بعقد وأقراط من المجوهرات ومكياج ثقيل ولون روج أحمر، وتسريحة شعر بسيطة ملائمة مع إطلالتها.

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حفل توزيع جوائز الأوسكار

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في نسخته الـ94، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، ويُبث على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية.

وتقدم الحفل الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، سعيًا من القائمين على الحفل لزيادة نسب المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقًا لتقارير في مجلة «فارايتي» ووسائل إعلام أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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