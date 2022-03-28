بدل حمراء وبينك.. أزياء رجالية بلمسة رقيقة على «ريد كاربت» حفل جوائز أوسكار

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لم تعد الألوان تميز الطابع الأنثوي فقط، خاصة لدى نجوم هوليوود، إذ ظهرت إطلالات رجالية استثنائية على الـ«ريد كاربت» خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في نسخته الـ94، والمقام حاليا على مسرح «دولبي»، وتميزت البدل بالألوان الزاهية المختلفة، وكذلك بالنقشات الغريبة، والتي يستعرضها التقرير التالي.

بدلات رجالية بألوان زاهية في حفل الأوسكار

تميزت بدل الرجال خلال حفل توزيع الأوسكار بالألوان الزاهية من الأحمر والروز وحتى الورود الخضراء، حيث اختار الممثل سباستيان ياترا بدلة من اللون البينك، مع قميص من نفس اللون، لتكون واحدة من أكثر البدلات لفتا للنظر، واستعرض أناقته على السجادة الحمراء.

بينما اختار رامي مالك الممثل الأمريكي مصري الأصل، بدلة عادية من اللون الأسود وعليها «ببيون» أسود وقميص أبيض خلال حفل الأوسكار، إلا أنه ارتدى نظارة شمس في المساء، ولكنه تخلى عنها للتصوير.

إطلالة أنيقة وكلاسيكية لـ ويل سميث، والذي ظهر على السجادة الحمراء مع زوجته طوال الوقت، ليكون واحد من أبرز الثنائيات على الرد كاربت، ولم يتخل سميث عن أناقته المعتادة، فقد ارتدى ربطة عنق مرصعة بالمجوهرات، مع تسريحة شعر وذهن كلاسيكية.

دافيد ويلو اختار بدلة رجالة من اللون الأخضر المزين بالورود، جعلته واحدا من أغرب الإطلالات على الرد كاربت بسبب القماش الغريب في لونه ونقشته.

وبجانب الإطلالات الغريبة للرجال، والألوان الاستثنائية، كانت هناك بدلات أنيقة وكلاسيكية وأظهرت أناقة مرتديها على السجادة الحمراء.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، في نسخته الـ94، ويُبث على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية.

وتقدم الحفل الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، سعيًا من القائمين على الحفل لزيادة نسب المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقًا لتقارير في مجلة «فارايتي» ووسائل إعلام أخرى.