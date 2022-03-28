أغرب إطلالات حفل جوائز أوسكار.. رجال دون ملابس ونساء بأقمشة زائدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأقمشة الزائدة والملابس الـ«أوفرسايز» موضة سائدة منذ فترة ولعدة مواسم حتى الوقت الحالي، ولكن أغرب إطلالات ممثلي هوليوود في حفل توزيع جوائز الأوسكار تميزت بأن النساء ارتدتن فساتين واسعة للغاية وبأقمشة زائدة عن الحد بينما ارتدى الرجال بدلات غير كاملة ومفتوحة، ويستعرض التقرير التالي أغرب إطلالات للفنانين خلال الأوسكار.

أغرب ملابس ممثلي هوليوود في حفل الأوسكار

تأتي بيلي إيلي على قائمة الممثلات اللاتي اخترن فستانا غريبا من نوعه، خلال حضورها حفل توزيع جوائز أوسكار، الفستان مصنوع من رافلز من الأكتاف وحتى قدميها، من اللون الأسود درابيه بالطول، واستعرضت إطلالتها الغريبة أمام الكاميرات بأكثر من طريقة، وتميز الفستان بقماشه الكبير.

تسيد اللون الأسود إطلالات النجوم الغريبة، وكانت الممثلة والمخرجة ماجي جالينهال، واحدة من النجمات اللاتي ارتدتن فستانت غريبت على شكل حرف T وكان عليه مشغولات ذهبية تشبه شماعات المفاتيح، وأثارت الاستغراب.

إطلالات رجالية غريبة على الريد كاربت خلال حفل الأوسكار

بطل فيلم dune والمرشح بقوة هذا العام للفوز بأكثر من جائزة أوسكار، الممثل تيموثي شالامايت، تخلى عن القميص تماما وظهر ببدلة لها بليزر أسود لامع مفتوح وتحتها سلسلة طويلة زينت صدره.

ويبدو أن بدلة تيموثي ليست الأغرب، إذ حضر أحد صناع السينما في هوليوود مرتديا بدلة غير مكتملة بيليزر مفتوح ببطانة شيفون كشفت عن جسده مزينه بفصوص ومجوهرات ملونة كبيرة الحجم، كما أنه تخلى بدوره عن القميص أيضا، وارتدى أقراطا كبيرة، ليبدو وكأنه مرتديا فستان من اللون الأسود قطيفة.

واختار ديفيد ويلو بدلة غريبة شبهها الجمهور العربي بملابس شعبان عبدالرحيم، أو تنجيد الأنتريه، وذلك بسبب لونها الأخضر الغريب والورود الصغير والكبيرة التي ميزتها، وارتدى «ديفيد» تحتها قميصا من اللون الأسود.

أغرب إطلالات الأوسكار

فستان من اللون الأسود له ريش ومشغول باللون الذهبي والبيج ارتدته الممثلة رينات رينسف، كان أيضا واحدا من أغرب الإطلالات خلال الأوسكار.