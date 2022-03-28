ألوان الربيع تسيطر على فساتين النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ94، وأطلت الفنانات على الـ«ريد كاربت» بألوان فساتين لافتة للنظر، إذ استغللن الربيع وألوانه المبهجة والفاتحة، وأصبحت الـ«ريد كاربت» بمثابة «رن واي»، لعرض الفساتين بألوانها الخلابة.

فساتين بألوان الربيع على الرد كاربت

وكانت من أوائل الفنانات اللاتي ظهرن على الريد كاربت، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، فانيسا هادجنز بفستان أسود من مايكل كورس، وليلي جيمس بفستان من فيرساتشي وغيرهن.

وكانت ريا أبي راشد كذلك من أوائل النجمات اللاتي حضرن للحفل، ولكنها اختارت فستانا من اللون الأسود واسع بروتال له تفصيلة فساتين أميرات ديزني.

الذهبي اللامع مع الموف أعطى إطلالة مثالية لواحدة من نجمات هوليوود تجمع بين الأمسية لحفل توزيع جوائز مع دخول فصل الربيع بألوانه المبهجة.

وعلى الرغم من أن اللون الأحمر كلاسيكي منذ القدم في حفل توزيع الجوائز، إلا أنه أضفى بهجة جديدة على الرد كاربت خاصة مع التفصيلات الكبيرة على الأكتاف وعند منطقة الوسط، وكانت فتحة هوليوود أيضا مميزة مع روج أحمر داكن وتسريحة شعر بني ويفي مثالية.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، في نسخته الـ94، ويُبث على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية.

وتقدم الحفل الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، سعيًا من القائمين على الحفل لزيادة نسب المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقًا لتقارير في مجلة «فارايتي» ووسائل إعلام أخرى.

الأفلام المرشحة للأوسكار

وعن الأفلام المرشحة، تصدر فيلم «The Power of the Dog» قوائم الترشيحات بـ12 ترشيحًا لفئات مختلفة من الجوائز، وفي المرتبة الثانية فيلم «Dune» من إخراج دينيس فينلوف، ويأتي في المرتبة الثالثة «Belfast» و«West Side Story»