ريا أبي راشد بإطلالة أميرات ديزني في حفل جوائز الأوسكار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبحت إطلالات ريا أبي راشد ملفتة للنظر وجميلة بشكل جذاب خلال الفترة الأخيرة، وأثار ظهورها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار إعجاب الكثيرين، إذ اختارت إطلالة أميرات ديزني مميزة بفستان منفوش، لفتت إليها الأنظار.

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد

وارتدت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فستانا منفوشا بروتال من اللون الأسود، تميز بأنه واسع من قصات يشبه فساتين أميرات ديزني، ولكنه على الرغم من ذلك تميز باللون الأسود، طويل واسع دون أكمام.

قصة فستان ريا أبي راشد كانت بسيطة ولكنها قيمة في آن واحد، حيث اختارت عقدا عريضا من المجوهرات والألماظ، مع تسريحة شعر جعلتها كواحدة من أميرات ديزني، وربطت شعرها بالكامل للخلف، مع أقراط كبيرة.

ووضعت مكياج ثقيلا ملائما للفيتان ولإطلالتها في حفل توزيع الأوسكار، حيث وضعت روج من اللون الأحمر الداكن، ومكياج عيون داكن.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 في نسخته الـ94، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، ويُبث على الهواء مباشرة على قناة «ABC» الأمريكية.

وتقدم الحفل الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، سعيًا من القائمين على الحفل لزيادة نسب المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقًا لتقارير في مجلة «فارايتي» ووسائل إعلام أخرى.

ويجب الإشارة إلى أن دينزل واشنطن حقق رقمًا قياسيًا لأنه الممثل الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار، إذ جرى ترشيحه هذا العام للمرة العاشرة في تاريخه عن فئة أفضل ممثل دور رئيسي بفيلم «The Tragedy of Macbeth».

وعن الأفلام المرشحة، تصدر فيلم «The Power of the Dog» قوائم الترشيحات بـ12 ترشيحًا لفئات مختلفة من الجوائز، وفي المرتبة الثانية فيلم «Dune» من إخراج دينيس فينلوف، ويأتي في المرتبة الثالثة «Belfast» و«West Side Story»