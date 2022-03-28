صوفيا كارسون تتألق بالأسود في حفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ظهرت الممثلة الأمريكية صوفيا كارسون، بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل توزيع الأوسكار الـ 94.

وارتدت صوفيا فستانا طويلا منفوشا باللون الاسود، بصيحة الون شولدر.

واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، واسوارة.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.