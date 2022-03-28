حفل جوائز الأوسكار.. ديان وارين بإطلالة جذابة وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الكاتبة والملحنة الأمريكية ديان وارين بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الفيروزي، ونسقت أسفلها بلوزة باللون الأسود.

واختارت أن تترك خصلات شعرها القصير منسدلا، واعتمدت مكياجا ناعما.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش متعدد الألوان.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.