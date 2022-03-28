بإطلالة غريبة .. روث إي.كارتر تخطف الأنظار في حفل توزيع الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تألقت مصممة الأزياء الأمريكية روث إي.كارتر في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ 94، الذي يقام مساء اليوم على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وظهرت بفستان كب مزيج من اللونين الأبيض والأسود، وعليه جاكيت منفوش من الأكمام.

واعتمدت مكياجًا بدرجات النود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، واسوارتين.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.