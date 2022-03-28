حفل توزيع الأوسكار.. نيشي ناش بإطلالة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

ظهرت الممثلة الأمريكية نيشي ناش، بإطلالة غريبة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ94، الذي يقام على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وارتدت فستانا قصيرا باللون الفوشيا، بصيحة الأوف شولدر، وبكرانيش من عند الكتف، وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً لأعلى مع انسدال بعض الخصلات منه ليتناسب مع إطلالتها.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.