تاتي غبريال بإطلالة ناعمة في حفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ظهرت الممثلة الأمريكية تاتي غبريال بإطلالة بسيطة خلال حضورها حفل توزيع الأوسكار الـ 94.

وارتدت فستانا طويلا ساك، باللون البيج اللامع، بصيحة الأوف شولدر، ويتميز من قصة الذراع الواسع.

واعتمدت مكياجا باللون النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل من الجنب.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من قلادة، وساعة، وأسواره، ونسقت معه كلتش باللون البيج، على شكل المثلث.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.