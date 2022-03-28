بإطلالة غريبة.. كارولين جيتان تخطف الأنظار في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

خطفت الممثلة الكولمبية كارولين جيتان، الأنظار بإطلالة غريبة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ94، الذي يقام على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وظهرت بفستان طويل باللون البينك، بصيحة الكب من عند الصدر، بكرانيش من عند الساق واليد.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على جانبي كتفيها، ليتناسب مع إطلالتها.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.