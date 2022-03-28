حفل جوائز الأوسكار.. بالوما جارسيا لي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أطلت الممثلة الأمريكية بالوما جارسيا لي بإطلالة جريئة، في حفل توزيع الأوسكار، مرتدية فستان طويل باللون الأخضر، بقصة الكب, ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت ليلى شعرها منسدلا.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي، وارتدت مجوهرات مكونة من عدة أساور، وحلق.

وانطلق صباح الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022.

وعاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ94، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.