الأفضل حتى الآن.. إطلالات النجمات في حفل جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انطلق منذ قليل حفل توزيع الأوسكار في دورته الـ 94، وتألقت عديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة ومختلفة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم 3 إطلالات الأفضل حتى الآن، وفق ما ذكر موقع "latimes".

- صوفيا كارسون:

ظهرت الممثلة الأمريكية صوفيا كارسون بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا باللون الاسود، بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسوارة.

- سانية سيدني:

بينما ارتدت الممثلة الأمريكية سانية سيدني فستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب، ويتيميز بأنه منفوش ويتخلله بعض الورود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

- ليلي جيمس:

أطلت الممثلة البريطانية ليلى جيمس بإطلالة جريئة، مرتدية فستان كت باللون البينك مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت ليلى شعرها منسدلا.