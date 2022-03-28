طريقة عمل القرنبيط المقرمش بخطوات سهلة.. «بانيه على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الغدا النهاردة قرنبيط» جملة شهيرة قد نسمعها أسبوعيا في اليوم التي تقرر فيه الأم التغيير في الأكل، القرنبيط المقلي ملك الأكلات الشعبية في مصر، وهو أكله معروفة بقيمتها غذائية عالية، إذ يحتوي على أهم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يعتبر من الخضروات المضادة للأكسدة، ولهذا يقدم لك «هن» طريقة عمل القرنبيط المقرمش بطرق سهلة وبسيطة بالخطوات للشيف فاطم أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقرمش

زهرة قرنبيط

كوب من الدقيق

4 بيضات

كوب لبن رايب

شبت مفروم

كزبرة مفرومة

رأس ثوم مفرومة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة شطة

زيت للقلي

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

يعد القرنبيط من أهم الاكلات الشعبية التي تعتمد عليها ربات البيوت في جدول أكلات رمضان، فيما يلي نقدم لك طريقة عمل القرنبيط المقرمش خطوة بخطوة.

- قطعي القرنبيط إلى قطع مثلما تفضلين، وفي إناء على النار ثم قومي بسلقه وضيفي إليه الكمون والملح.

- في وعاء عميق اخلطي كلاً من البيض، واللبن، والدقيق، والكزبرة، والشطة، والفلفل، الكمون، والثوم مع بعضهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات، ويصبح الخليط قوامه سائلاً.

- توضع قطع القرنبيط المسلوقة في الخليط الذي تم تجهيزه مسبقا.

- في طاسة ساخنة على النار بها زيت غزير يوضع القرنبيط، ويقلب على جميع الاتجاهات حتى تحصلي على اللون الذهبي.

- يرفع القرنبيط من الزيت ويوضع على طبق تقديم به ورق المطبخ لامتصاص أي زيت زائد به.

- يقدم القرنبيط ساخن مع أرز بشعرية وسلطة أو عيش بلدي محمص مع بابا غنوج وبطاطس مقلية.

مقادير القرنبيط بالجبنة الشيدر

زهرة قرنبيط

كوب دقيق قمح

ملح

معلقة من البصل البودر

جبنة شيدر

زيت للقلي

مكونات عجينة القلي

كوب دقيق قمح

ملح

لبن رايب

معلقة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

- أول خطوة في طريقة عمل القرنبيط المقرمش قومي بغسل زهرة القرنبيط جيدا تحت الماي الجاري، ثم قطعيها إلى قطع حسب رغبتك.

- وفي إناء به ماء على نار متوسطة اسلقي القرنبيط، ثم يوضع الملح والكمون ويستمر السلق لمدة 10 دقائق.

- في طبق عميق اخلطي كلاً من الدقيق، والبصل البودر، والجبنة الشيدر، والملح.

- يغطس قطع القرنبيط في هذا الخليط.

- وبعد ذلك حضري عجينة القلي، بوضع كلاً من الدقيق، والملح، والفلفل الأسود، واللبن في طبق واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة.

- توضع قطع القرنبيط مرة أخرى في هذا الخليط.

- في طاسة على النار يسخن زيت غزير، ثم يوضع فيه القرنبيط حتى يتحمر من كل الجهات، ثم ضعيه على طبق به مناديل ورق ليمتص منه أي زيت زائد، ويقدم بالهنا والشفا.

مقادير القرنبيط بالبقسماط

زهرة من القرنبيط

كوب دقيق

بقسمات

3 بيضات

كوب لبن

كزبرة مفرومة

شبت مفروم ناعم

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

شطة

طريقة التحضير

-في البداية يقطع القرنبيط إلى قطع متوسطة، ثم يسلق في إناء به ماء مغلي على النار مع إضافة الملح والكمون.

- اخلطي كلاً من الدقيق، واللبن، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والبيض، والكزبرة، والشبت، والثوم جيدًا، إلى أن تحصلي على خليط السائل.

- تغمس قطع القرنبيط في الخليط السائل حتي تغلف جيدا، ثم اقليه في زيت ساخن حتى يتحمر ويقرمش ويصبح بالون الذهبي من كل الجهات.

- يوضع القرنبيط على طبق به مناديل لتمتص الزيت منه، ثم ينقل على سرفيس التقديم ويقدم بالهنا.