الامارات | تأهل 6 متسابقين لنيل لقب الموسم الـ 13 من منشد الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 6 متسابقين لنيل لقب الموسم الـ 13 من منشد الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل ستة متسابقين من المنشدين المشاركين في الدورة الـ13 من برنامج «منشد الشارقة»، للمنافسات النهائية على الفوز بلقب البرنامج، وذلك بعد منافسات قوية، حظي فيها المتسابقون بإشادة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على التميز في الأداء وجمال الأصوات والاختيارات الموفقة للأناشيد.

وحصد ثقة لجنة التحكيم ومعظم أصوات الجمهور كل من: مصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، ورهيف الحاج من لبنان، وخالد الموعد من فلسطين، الذين حازوا أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

جاء ذلك خلال السهرة الختامية الثانية التي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح المجاز.

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