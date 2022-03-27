الامارات | الاستيقاظ المتكرر ليلاً قد يكون علامة على أمراض الكلى

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستيقاظ المتكرر ليلاً قد يكون علامة على أمراض الكلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الطبيب أوليغ كوتينكو المختص بأمراض الكلى بمديرية الصحة في موسكو، إن الاستيقاظ المتكرر ليلاً قد يكون أحد أعراض ضعف وظائف الكلى.

ونقلت وسائل إعلام روسية بينها "نوفوستي" و"روسيا اليوم" عن الطبيب قوله: "لا توجد معايير محددة لعدد مرات الذهاب إلى المرحاض. ولكن أحد مؤشرات الخلل في وظائف الكلى هو الاستيقاظ ليلاً، وهي إشارة يجب أن تدفع المرء إلى الانتباه لعمل الكليتين".

وأضاف الطبيب أنه إذا لاحظت وجود ألم عند التبول بشكل متكرر، فيجب التحقق من وجود عدوى في المسالك البولية، وأكد أنه لا يجب الصبر والتحمل عند ظهور حاجة للذهاب إلى المرحاض، لأن أي ركود في البول يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة، أي أن العدوى من البول يمكن أن تنتقل إلى نسيج الكلى.

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