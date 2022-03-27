للرجل.. هذا ما يجب فعله إذا وقعت في حب امرأتين بنفس الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أمر طبيعي أن يشعر الرجل بحب امرأة من كل قلبه، لكن هل سألت نفسك يوما ما هل من الممكن أن أشعر بذلك تجاه فتاتين في نفس الوقت؟ وما الذي يجب فعله حال حدوث ذلك؟ هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لموقع " askmen".

بالنسبة للكثير من الناس، فإن مفهوم الحب يحول دون تطبيقه على شخصين في وقت واحد، فالحب هو بالضرورة شعور لا يمكنك أن تشعر به إلا تجاه شخص واحد فقط في أي وقت.

لكن هل هذا دقيق؟، هل من الممكن أن تكون في حالة حب مع شخصين في وقت واحد، والشعور بجنون وشغف بأكثر من شخص واحد؟.

ماذا يعني أن تكون في حالة حب مع شخص ما؟

تقول تينا تيسينا الحاصلة على الدكتوراه والطبيبة النفسية ومؤلفة كتاب "دليل الرومانسية للعثور على الحب اليوم": "أفراد الأسرة والأطفال والأصدقاء الأعزاء، جميعهم في قلبك مرة واحدة ، وتشعر بالحب تجاههم، من الممكن أيضًا، أن تنجذب إلى عدة أشخاص في وقت واحد، لكن من المهم عدم الخلط بين الاثنين".

"الحب يختلف عن الكيمياء"، هذا ما قالته لوريل هاوس، خبيرة العلاقات: "الكيمياء عبارة عن تفاعل قصير المدى داخل جسمك ويمكن أن يخدعك للاعتقاد بأنك في حالة حب عميق، عندما تمر بمجرد شهوة سطحية . "

لكن الوقوع في حالة حب مع شخص ما- كما تصفه "هاوس"، "علاقة قلب عميقة"- يختلف قليلاً عن مجرد محبة أو إثارة من شخص ما، أن تكون في حالة حب مع شخص ما لا يعني مجرد تقدير عميق أو إثارة عابرة بالنسبة له، بل يعني أيضًا شغفًا دائمًا به".

تقول تيسينا: "الحب، في رأيي، ليس مثل الإثارة الجنسية، إنه يتطور بمرور الوقت، وربما ينتهي به الأمر إلى أن تصبحا مثل شخص واحد، أنت وشريكك بسبب الارتباط الشديد".

هل من الممكن أن تكون في حالة حب مع شخصين في نفس الوقت؟

يجب أن تفرق بين "الوقوع في الحب" و"الإعجاب"، فإن الوقوع في الحب مع شخصين في وقت واحد هو بالتأكيد ليس الشيء الأكثر شيوعًا، يتطلب الأمر عمقًا في الشعور كي تستمر العلاقات الرومانسية التي قد يصعب على معظم الناس الحفاظ عليها لأكثر من شخص واحد في نفس الوقت.

ومع ذلك، وفقًا لخبير العلاقات في مدينة نيويورك كونيل باريت، فإن حب شخصين في ذات الوقت، يمكن أن يحدث بكل تأكيد.

يقول الخبير: "يمكنك بالتأكيد أن تقع في حب شخصين في نفس الوقت، قد تحب امرأة تشعرك بالثقة، وكذلك تحب أخرى تمنحك إحساسا بالأمان والمحبة والتواصل العميق، وستقع أيضًا في غرام هذا الشخص، فجأة، يقوم دماغك بإخراج الدوبامين،" مادة كيميائية وناقلا عصبيا في الدماغ، يرتبط بالحالات الإدمانية"، لكليهما لأنهما يجعلك تشعر بأنك مميز ومحبوب بطرق مختلفة ".

يضيف: "يمكنك أن تكون في حالة حب مع شخص بسبب ما تراه منه من تعامل لطيف على سبيل المثال، وفي نفس الوقت تكون في حالة حب مع شخص آخر لكونه مختلف تمامًا ولكن له نفس التأثير".

على العكس تلاحظ "هاوس": "ومع ذلك، الحب هو اختيار، أنت لا تقع في الحب، على العكس أنت تختار من تفتح له قلبك وترى الجمال، وتشعر بالضعف أمامه، وتمنح نفسك الإذن بالشعور بأن تكون في حالة حب، لذلك، إذا كنت تحب شخصًا واحدًا ، فالأمر متروك لك لإيقاف نفسك عن إمكانية السماح لشخص آخر بدخول قلبك".

هل يمكن أن تقع في حب امرأة أثناء وجود علاقة حب بالفعل مع آخرى؟

كونك على علاقة بامرأة لا يجعلك مستثنى من الشعور بشيء ما لدى آخرى، غير مخطط له أو غير ذلك، بالطبع، من الممكن وجود مشاعر قوية لشخصين في وقت واحد دون مواعدة أو أن تكون في علاقة مع أي منهما، ولكن في معظم الحالات، من المحتمل أن يكون ذلك الأمر متنكرا في شكل الحب ولكنه ليس أمرا حقيقيا.

يكون الأمر أكثر صعوبة عندما تبدأ في علاقة تحب فيها شريك حياتك، ثم تشعر فجأة بمشاعر شبيهة بالحب تجاه شخص آخر.

يقول باريت: "يمكنك أن تحب شخصًا ما بشغف بينما تكون في علاقة مع شخص آخر، العلاقة خيار منطقي، بينما الوقوع في الحب لا إرادي، إنه سهم في القلب- لا يمكنك إيقافه، يحدث هذا غالبًا عندما تصبح علاقتك بشريكك أكثر صداقة، لذا تقع في حب شخص يعيد إشعال العاطفة الكامنة بداخلك".

في حين تكشف تيسينا:"هذا غالبًا ما يسمى بالخيانة الزوجية ، في كثير من الأحيان، يمكن أن تصبح العلاقة طويلة الأمد بزوجتك أشبه بعلاقة أخوة، وتتلاشى العلاقة الجنسية إذا لم يعرف الزوجان كيفية الحفاظ عليها، هذا يفتح الباب للوقوع في الحب (أو على الأقل الشهوة) مع شخص آخر."

بينما تقول "هاوس": "قد تكون في علاقة عاطفية باردة، اخترت من خلالها أن تغلق قلبك، أو لم تشعر أبدًا بالراحة عند الدخول فيها، وبعد ذلك تقابل شخصًا يجعلك تشعر بالأمان، وتصبح معه ضعيفًا، وأكثر واقعية، وواقعاً في الحب".

ماذا يكشف عنك الوقوع في حب شخصين؟

قد يكون الشعور بحب شخصين مختلفين في نفس الوقت أمرًا مزعجًا للأعصاب.

قيم المجتمع تفرض علينا، أنه ليس من الممكن حب امرأتين في نفس الوقت خاصة أن ذلك يتخذ شكلًا من أشكال الغش، إلى جانب احتمال أنه إذا عرف أي طرف الأمر، ستنتهي علاقتك به على الفور، ومن المحتمل أن تصبح شخصًا متوترًا جدًا.

يقول باريت: "إذا كنت تحب شخصين في وقت واحد، فاغفر لنفسك،هذا يعني ببساطة أنك إنسان - أن كلاهما يلبي رغباتك في الاتصال والحب والصداقة، نعم الأمر معقد ، لكن لا يوجد سبب لشعورك بالخزي".

يضيف: "بدلاً من رؤية مشاعرك كتعبير عن شيء سيء بداخلك، قد يكون من المفيد أكثر أن تراها كعلامة على أن شيئًا ما في علاقتك الحالية لا يرضيك، بعد ذلك، يمكنك تقيم العلاقة على هذا الأساس، بدلاً من الحديث عن الوقوع في حب شخص آخر على وجه التحديد".

بشكل أساسي، إذا كان لديك ما يكفي من وقت الفراغ والانفتاح العاطفي بحيث تبدأ في الوقوع في حب شخص آخر، فهذا يعني أن علاقتك بحبيبك الذي تتعامل معه حاليًا ليست على ما يرام".

إذا اعتقدت أنك وقعت في حب شخصين مختلفين في نفس الوقت، فإنه في الواقع أنك من المحتمل ألا تحب أي منهم، قد تشعر بالحب تجاه شريكك الأصلي وقد تكون في حالة حب مع الشخص الجديد، لكن لا يستوفي أي منهما معايير الوقوع في الحب.