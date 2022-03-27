"بطنك بتوجعك بعد الأكل؟".. 5 أسباب تفسر الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في معظم الحالات، تشعر بألم المعدة عندما يشعر الشخص بالجوع الشديد، هذا الألم في البطن أمر طبيعي ويختفي بعد تناول الوجبة، لكن بالنسبة للبعض، فإن الأمر عكس ذلك تمامًا، تبدأ معدتهم بالألم بعد الأكل.

آلام المعدة العرضية بعد تناول الوجبة أمر طبيعي، تصبح مسألة مثيرة للقلق فقط إذا اتضح أنها شيء يومي، يمكن أن يكون ألم المعدة الحاد والمتكرر مؤشرًا على مشكلة صحية أساسية وقد يتطلب عناية طبية فورية، فيما يلي خمسة أسباب تكشف سبب ألم معدتك بعد الأكل، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

الإفراط في الأكل

السبب الأكثر شيوعًا لآلام المعدة بعد الأكل هو الإفراط في تناول الطعام.

عندما تأكل الكثير من الطعام، قد تبدأ معدتك في الشعور بالألم، هذا لأنه في المتوسط لا يمكن لمعدتنا استيعاب سوى كوب أو كوبين من الطعام عندما تأكل أكثر من ذلك، فإنها تتسع لإفساح المجال لطعام إضافي، يؤدي هذا في النهاية إلى الشعور بعدم الراحة وألم في المعدة.

الأكل بسرعة كبيرة

سبب عام آخر لآلام المعدة هو تناول الطعام بسرعة كبيرة، عندما تبتلع طعامك بسرعة كبيرة، فإنك تبتلع هواءًا إضافيًا مع الطعام، عندما يصل الطعام الزائد إلى معدتك يسبب الانتفاخ والغازات، كما أنه يجعل بطنك يبدو كبيرًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة، علاوة على ذلك، يمكن أن يمنع جسمك من امتصاص العناصر الغذائية.

عسر الهضم

الإفراط في تناول القهوة والكحول والأطعمة الحارة والحمضيات يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم، وهذا يعني أن هذه الأطعمة قد تجعل من الصعب على جسمك هضم الطعام وتحويله إلى جلوكوز، نتيجة لذلك، قد تشعر بالانتفاخ والغثيان.

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة عسر الهضم بسبب بعض الحالات الصحية الأساسية مثل متلازمة الألم الشرسوفي (EPS) ومتلازمة الضائقة بعد الأكل (PDS).

حصاة صفراوية

يشار إلى حصوات المرارة إلى رواسب صغيرة صلبة شبيهة بالبلورات تتشكل في المرارة أو القناة.

قد تبدأ البلورات في الترسب بسبب وجود الكثير من الكوليسترول في الصفراء، أو عمل المرارة غير الطبيعي، أو لأسباب أخرى، قد تسبب حصوات المرارة ألمًا بعد تناول وجبتك، خاصةً إذا كان طعامك غنيًا بالدهون، يمكن أن يؤدي ألم المرارة أيضًا إلى التهاب وقد يحتاج إلى عناية طبية فورية.

عدم تحمل الطعام

تشنجات المعدة والإسهال والقيء هي أيضًا علامات منبهة لعدم تحمل الطعام.

عدم تحمل الطعام هو حالة صحية حيث يكون الجسم غير قادر على هضم مكونات معينة من الطعام، لذلك، عند تناول مثل هذه الأطعمة، يتسبب الجسم في حدوث رد فعل، مما يتسبب في مجموعة من المشكلات المتعلقة بالمعدة، إنها حالة طبية خطيرة وتتطلب عناية طبية مناسبة.