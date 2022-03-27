اللون والرائحة.. كيف تتأكد من سلامة اللحوم المجمدة أو المستوردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اللحوم من الأطعمة التي يتناولها معظمنا، ولكن إذا كنت لا تستطيع شراء اللحم البلدي، ولجأت للمستورد أو المجمد، فكف تتأكد من سلامة وجودتها؟.

هناك عدة طرق تستطيع بها التأكد من سلامة اللحمة المستوردة أو المجمدة، كما ذكر الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، علاج السمنة والنحافة.

انظر للثلج

إذا كان الثلج به بقع حمراء أو دماء، فاعلم أن هذه اللحمة فاسد وتم إعادة تفكيكها أكثر من مرة.

الريم

عند وضع اللحمة في الشوربة إذا رأيت ريما يتجدد بها فاعلم أنها تعرضت لبعض الفساد.

رائحة اللحم

يمكنك معرفة أن اللحم فاسد بمجرد استنشاق رائحته لعدة مرات، فإذا وجدت رائحة كريهة ونفاذة أو مختلفة عن الرائحة الطبيعية للحم تعتبر إشارة على عدم صلاحيته.

لكن في حالة عدم وجود رائحة سيئة للحم لا يعنى أنها آمنة وصالحة للأكل، لكن فقط تعنى أنها غير فاسدة، فقد يكون اللحم الطازج محتويًا على بعض البكتيريا بداخله.

ملمس اللحم

إذا كان ملمس اللحم لزجا ورطبا أكثر من اللازم فهذا يدل على فساده.

افحصها جيداً

اللحم لا يكون لونه أحمر زاهيا كما يظهر في الملصقات الإعلانية وغير ذلك، فالمحلات تبذل الكثير من الجهد من أجل إبقاء اللحوم حمراء حتى إذا تم استخدام بعض المواد الحافظة غير الطبيعية (فقط لأن اللحوم البنية لا تجذب المشترين ولا تُباع).

فاللحوم بُنية اللون، أو الرمادية بعض الشيء تعتبر صالحة للأكل دون مشكلة، أما إذا كان لونها أخضر فهذا يدل على فسادها.

تعريض اللحم للهواء

عرض كيس اللحم للهواء لمدة 15 دقيقة، إذا كان اللحم قد حُرم من الأكسجين، فقد يتحول لونه من الأحمر، لذلك فإن منحه الفرصة لاستنشاق الأكسجين من جديد وتجديد الميوجلوبين قد يعيده للون الأحمر من جديد إذا بقى اللحم بلونه الرمادي بعد ذلك، فهذه إشارة إلى أنه فسد.

تاريخ الصلاحية

افحص تاريخ الإنتاج والانتهاء ويفضل دائما شراء اللحوم المجمدة خلال النصف الأول من فترة صلاحيتها.

التأكد من فريزرات العرض

تأكد من أن فريزرات العرض تعمل وغير معطلة، فانقطاع التيار الكهربائي عن اللحوم المجمدة يؤدي إلي تفاوت في درجات حرارة الحفظ ما قد يسبب ذوبان أجزاء منها، وإعادة تجميدها مرة أخرى الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تلفها وفقدانها للعديد من العناصر الغذائية عن طريق تلف أنسجتها نتيجة للتجميد والذوبان المتتابع.