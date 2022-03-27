طريقة عمل شوربة الخضار بأنواعها المختلفة.. «بمكونات صحية ولذيذة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشوربة بأنواعها المختلفة من الأطعمة التي يفضلها الأسر المصرية، إذ تضفي للطعام نكهة خاصة، فضلًا على احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بالإضافة إلى أنها من أفضل الوجبات التي تساعد على تدفئة الجسم مع أيام البرودة، لذا تحاول السيدات التفنن في طريقة عمل شوربة الخضار للاستفادة من عناصرها المهمة.

ونظرًا إلى أن أياما قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل شوربة الخضار، لتضمينها وفق وجبات جدول رمضان حتى ينوعن لأسرهن، وفيما يلي، إليك طريقة عمل شوربة الخضار وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد» المذاع عبر «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل شوربة الخضار

- كوب بازلاء.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- مكعب من مرقة الدجاج.

- ملعقة بهارات.

- 2 حبة طماطم.

- 4 حبة كوسة.

- ملح حسب الرغبة.

- 2 حبة جزر، بطاطس.

- بصلة مفرومة.

- 2 ملعقة زيت زيتون.

- ملعقة فلفل أسود.

- لحم.

طريقة عمل شوربة الخضار

- شوحي اللحم مع البصل المبشور.

- في وعاء على النار، اسكبي كمية من زيت الزيتون ثم ضعي بها المتبقي من البصل مع الثوم.

- قلبي المكونات جيدًا، ثم ابدأي في وضع الخضار من الجزر، البصل، البطاطس، الكوسة، والبازلاء.

- ضيفي اللحم إلى المكونات، كما يمكنك إضافة مكعب من مرقة الدجاج.

- ضعي البهارات من الملح، الكمون، الفلفل الأسود.

- اتركي الخليط على النار حتى ينضج تمامًا لمة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

- جهزيها إلى التقديم ساخنة.

طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج

- في قدر على النار، ضعي به كمية من زيت الزيتون، ثم ضيفي إليه البصل المفروم بالإضافة إلى الثوم.

- ابدأي في وضع قطع الدجاج على الخليط مع التقليب حتى تحصلين على اللون الأبيض.

- ضيفي الجزر، البطاطس. البازلاء، الكوسا، الطماطم، والفاصوليا.

- قلب المكونات مع إضافة مرقة الدجاج.

- اسكبي البهارات المذكورة سابقًا، ثم اتركي المكونات تنضج معًا.

- جهزيه إلى التقديم.

خطوات إعداد شوربة خضار بالكريمة

المقادير

- بصل مفروم.

- 2 ملعقة دقيق.

- كوب فاصوليا.

- جزر مقطع إلى مكعبات.

- حبة طماطم صغيرة.

- فلفل أسود.

- عبوة كريمة طهي.

- 2 ملعقة زيت الزيتون.

- ملعقة من البهارات.

- ملح حسب الرغبة.

- كمون.

طريقة التحضير

- في وعاء على النار، ضعي زيت الزيتون مع الثوم والبصل المفروم.

- اسكبي الدقيق إلى المكونات مع التقليب، ثم ضعي مكعب مرقة الدجاج، الفلفل الأسود، وجميع البهارات المذكورة سابقا.

- أحضري الخضروات إلى الإناء، واتركي المكونات حتى تصبح ناضجة.

- ضعي كريمة الطهي إلى الخليط.

- ارفعي الشوربة من على البوتجاز ثم قدميها إلى أسرتك.

نصائح لإعداد شوربة خضار صحية

- احرصي على استخدام زيت الزيتون لاحتوائه على دهون صحية.

- نظفي الخضروات جيًدا قبل وضعها في الطعام.

- يفضل الحد من وضع الملح في الوجبة حتى لا تحتبس السوائل في الجسم مما يسبب زيادة في الوزن.