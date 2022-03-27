«من عوضي على الله لصاحبي توب».. القصة الكاملة لأزمة مها أحمد والسقا: خلاف وصلح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مها أحمد، صورة جديدة لها برفقة الفنان أحمد السقا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الأم، خلي بالك داخل علينا رمضان هتبقى هدية عيد الأم وياميش رمضان أنت حر».

مها أحمد تنهي خلافها مع أحمد السقا

وتابعت الفنانة مها أحمد تعليقها بتهنئته بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم: «كل سنة وأنت طيب يا قلب أختك»، كما شاركت متابعيها وجمهورها الصورة عبر خاصية «ستوري»، مرفقة عليها أغنية «صاحبي توب» والتي تضمنت كلماتها: «صاحبي توب صاحبي توب.. ده الشقيق بحبه حب».

وانهالت آلاف الإعجابات والتعليقات على الصورة من قبل المتابعين والجمهور، وزملاء الوسط الفني وكان أبرزهم المطربة أمينة إذ علقت: «أيوة كده افتحوا نفسي، رمضان كريم».

بداية الخلاف بين الثنائي

ويعد ما شاركت به الفنانة مها أحمد إعلانا للتصالح بينها وبين الفنان أحمد السقا، بعد أن ظل خلافهما لمدة عام، عقب عرض مسلسل «نسل الأغراب» إذ أعربت الفنانة مها أحمد عن غضبها عبر صفحاتها الرسمية قائلة: «عوضي على الله، دي الجملة اللي بقولها لما اتصدم في أشخاص».

وتابعت: «الحكاية نجمين عملوا مسلسل، وبنوتة ألف باء تمثيل اتنجمت عليهم، حتى أصبحت بطلة الإعلان عن المسلسل وبطلة القصة، على الرغم مش بيعملوا مع أي زميلة، وأقربهم أنا».

ووضحت خلال منشورها رسالة موجهة إلى الفنان أحمد السقا قائلة: «النجم الأولاني بينا زمالة وعيش وملح، أنا اترشحت في المسلسل دور بطولة، وأقنعني بدور»، متابعة أنها عندما وافقت، رشح إليها دور آخر لا تعلم عنه شيء.

وأضافت: «الدور اللي اترشح ميعملوش فنان مبتدئ، المفروض إن النجم ده عارف قيمتي الفنية، ومتأكد إني وجودي داخل العمل إضافة ليه، ولكنه موقفش جمبي، واتهرب مني، على الرغم إن كله عارف إني زي أخته».