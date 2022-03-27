«القومي للمرأة» يهنئ الفائزات بمسابقة «الدوم»: انطلاقة لمستقبل واعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الفائزات بجائزة التقديم التليفزيوني ببرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وهن يارا مجدي الفائزة بالمركز الأول من محافظة الشرقية، ومريم حسن من مرسى مطروح بالمركز الثاني، وإسراء العقاد من المنصورة الفائزة بالمركز الثالث.

مايا مرسي: فخورة بثقافة ووعي الفائزات

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بمستوى وعي وثقافة الشابات الفائزات واهتمامهن بتناول قضايا الدولة المهمة وعلى رأسها قضايا المرأة، معربة عن سعادتها باختيار يارا مجدي الفائزة بالمركز الأول بموضوع تمكين المرأة تزامنا مع شهر المرأة وإدارته باحترافية عالية، وباختيار مريم حسن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة تماشيا مع جهود الدولة في دعمهن وتمكينهن، وباهتمام إسراء العقاد بالعاصمة الإدارية والجمهورية الجديدة، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق وانطلاقة لمستقبل واعد.

برنامج الدوم

يذكر أن «الدوم» هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط ولا يخضع للربح أو الخسارة وأن كل من شارك في البرنامج سيتم الاستعانة بهم كمراسلين أو في غرف الأخبار، وقد سلم الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.