طريقة عمل الاستاكوزا بالزبدة.. «وصفة سهلة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الاستاكوزا من أسهل وأسرع المأكولات البحرية في التحضير، وهي نوع من القشريات البحرية الطويلة وغنية بالعديد من المغذيات الأساسية والفوائد الصحية، ومع اختلاف وصفات إعدادها، تظل طريقة عمل الاستاكوزا بالزبدة، الأشهر والأسهل؛ لذلك عرض الشيف هشام السيد طريقتها عبر برنامجه «شبكة وصنارة»، على CBC سفرة.

في السطور التالية، يعرض «هن» طريقة عمل الاستاكوزا بالزبدة، على النحو التالي:

مكونات عمل الاستاكوزا بالزبدة

كل ما تحتاجه ربات البيوت لوصفة الاستاكوزا بالزبدة، هو مقادير بسيطة تستطيع من خلالها إعداد وجبة غداء صحية ولها فوائد كثيرة، وأيضا توفير الكثير من المال لشراء وجبة الاستاكوزا بالزبدة، يمكن الاعتماد على المقادير التالية:

نصف كيلو أو كيلو استاكوزا

بقدونس مفروم

صوص الزبدة

زبدة

ثوم

عصير ليمون

ملح

فلفل

كريمة لباني

طريقة التحضير

لتحضير الاستاكوزا بالزبدة، أولا نقوم بشراء الاستاكوزا الطازجة، ثم نغسلها جيدا ونفتح بطنها بالمقص أو السكينة، بعد ترك الاستاكوزا على جنب نقوم بتقطيع البصلة مربعات، وفي إناء على النار بدرجة حرارة عالية، ثم نضيف للبصلة الزيت النباتي وفص ثوم والبقدونس وكمية مناسبة من الملح والفلفل، ثم نضع الاستاكوزا مع المكونات الموجة في الحلة، وتوضع بحيث تكون بطنها مقابلة للبصلة ثم بعد ذلك نضيف على المكونات نصف كوب من الماء.

في طاسة أخرى، نضع الزبدة وعصير الليمون ونقلب المكونات، ويمكن إضافة الكريمة اللباني، ثم ملح وفلفل، وبعد دقائق نقوم بإضافة صوص الزبدة إلى الاستاكوزا وهي في الحلة.

وأخيرا بعد نحو ربع ساعة أو 10 دقائق، نُخرج الاستاكوزا ونقوم بإضافة المتبقي من صوص الزبدة إليها، وتقدم مع السلطة الخضراء والطحينة والخبز أو حسب الرغبة

طريقة عمل الاستاكوزا المشوية للشيف هشام السيد

المكونات

استاكوزا

بصل

ثوم

عصي

ليمون

بهارات مشكلة

كمون

ملح

فلفل أسود

كزبرة ناشفة

جنزبيل بودرة

فلفل حار

طريقة التحضير

بعد معرفة طريقة عمل الاستاكوزا بالزبدة، هناك أيضا طريقة عمل الاستاكوزا المشوية، وهي من الوصفات السهلة أيضا، أولا يجب إحضار بولة ثم فرم الفلفل الحار الأخضر والأحمر، وخلطها مع البصل المبشور للتتبيلة.

بعد ذلك نضيف الكزبرة الناشفة مع البهارات المشكلة، ويضاف إليها الملح والفلفل والجنزبيل البودرة والكمون، ثم بعدها نضع زيت الزيتون عليها ونقلبها جيدا، ثم تتبل بالمكونات الموجودة في البولة الاستاكوزا، وبعد تتبيل الاستاكوزا نضعها في الصينية ثم تدخل الى الفرن حتى تستوي تماما.

يتم تقديمها وتزيينها بالطماطم الشيري وشرائح الليمون والبقدونس، يمكن أيضا تقديمها مع الطحينة والأرز البسمتي وتختلف طريقة التقديم حسب المكونات المتاحة.