تناول هذه العصائر باستمرار في رمضان لتنظيف القولون بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القولون هو أحد الأعضاء المهمة في الجهاز الهضمي، فهو يساعد على امتصاص السوائل والعناصر الغذائية والإلكتروليتات من الأطعمة التي تم هضمها، والتخلص من النفايات، بالإضافة إلى ذلك، الحفاظ على حركة الأمعاء المناسبة ومنع مخاطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وآلام المعدة.

ويمكن أن يساعد شرب عديد من العصائر بعض تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان على تجنب الشعور بآلام شديدة في المعدة وغازات البطن، وتنظيف وتطهير القولون, وفقا لما ورد في موقع "boldsky".

- عصير التفاح:

يعتبر التفاح من بين الفواكه التي يتم استهلاكها بكثرة وهي غنية بالألياف والبوليفينول، والبكتين (نوع من الألياف) الموجودة به يعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء، والتي بدورها تساعد في تنظيف القولون.

- عصير الصبار:

يعطي تأثير مهدئ للأمعاء، وهو ملين طبيعي يساعد في تخفيف الإمساك، إضافة إلى يساعد استهلاكه في علاج متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الأخرى الناتجة عن الالتهاب.

- عصير الليمون:

تعتبر وفرة فيتامين سي في عصير الليمون عامل رائع لتطهير القولون، إذ يساعد على استعادة التوازن القلوي، وتنظيم حركة الأمعاء، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وتسهيل الهضم.

- عصير الشمندر:

يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف التي تساعد على الهضم، وتحافظ على ميكروبيوم الأمعاء، فضلا عن ذلك، تساهم في تطهير القولون وتخفيف الإمساك.

- عصير الكيوي:

كونها غنية بالألياف الغذائية والسكريات البكتيرية، لذا يمنح استهلاكه تأثيرًا حيويًا في تعزيز العصيات اللبنية (البكتيريا الجيدة في الأمعاء)، كما يساعد في تخفيف الإمساك المزمن والوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

- عصير الأناناس:

يحتوي الأناناس على إنزيم خاص يسمى البروميلين يساهم في هضم البروتين بسهولة وامتصاص العناصر الغذائية الأخرى من قبل الجسم، إضافة إلى تخفيف آلام المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي.

- عصير البطيخ:

يساعد تناول عصير البطيخ على تطهير الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء الجيدة، كما أنه ملين طبيعي يساعد على منع الإمساك، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من المياه.

- عصير البرقوق:

البرقوق يعتبر من الملينات الطبيعية التي تعمل كعجائب للجهاز الهضمي، إذ يحسن من وتيرة التبرز ويخفف من الإمساك.