شوبينج النجوم.. شنطة بربع مليون وفستان تجاوز الـ 40 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق النجوم والنجمات بإطلالات مميزة عادة لخطف الأنظار، نستعرض أبرز الإطلالات خلال هذا الأسبوع وأسعارها.

- هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بفستان باللون الأسود بصيحة الشراشيب اللامعة، قصير وبأكمام طويلة، من تصميم دار ALEXANDRE VAUTHIER، خلال حفل توزيع جوائز الموضة والأزياء Emi Gala.

يصل سعره إلى 15 ألف و561 دولار أي ما يقارب 290 ألف جنيه.

- ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري في مؤتمر صحفي بعد تعيينها سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن، بفستان اتسم بالألوان المتداخلة بين الأخضر والأزرق.

الفستان من تصميم ألبيرتا فيراتي، ويصل سعره إلى 2370 دولار، أي ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.

- هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها في باريس.

ظهرت مرتدية جامبسوت باللون الأسود، كزودة بالريش، من تصميم نادين ميرابي.

سعر الجامبسوت 315 جنيه استرليني، أي حوالي 8 آلاف جنيه مصري.

- محمد حماقي

شنطة محمد حماقي التي ظهر بها أثناء صعوده الطائرة وسفره للسعودية وموسم الرياض من ماركة لوي فيتون، والتي بلغ سعرها حوالي ربع مليون جنيه.