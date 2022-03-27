بتحب تاكل في المطاعم.. تجنب تناول الخبز لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يقدم كثير من المطاعم سلة من الخبز المجاني وذلك من باب الترحيب وحسن الضيافة بالعميل على الطاولة.

ومن ضمن أسباب وضع الخبز على الطاولة للعملاء أن تناول الكربوهيدرات البسيطة (مثل تلك الموجودة في الخبز) تجعلهم أكثر جوعًا، وهي شكل من أشكال الترفيه قبل الطبق الرئيسي.

ولكن هناك عديدة من الأسباب التي تجعلك تتوقف عن تناول المزيد من الخبز، نذكرها لكم في السطور التالية، وفقا لموقع " healthdigest".

- زيادة احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

- ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- الانتفاخ.

-الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الارتفاعات في نسبة السكر في الدم تؤثر سلبًا على مرض السكري من النوع 2 وتزيد من خطر الإصابة به.

وسبب كبير آخر لرفض تناول الخبز في المطعم هو أنه قد لا يكون صحيا، لأنك ببساطة ربما تأكل بقايا طعام شخص آخر.

ويمكن أن تحدث إعادة استخدامه بسهولة إذا لم تهتم إدارة المطعم.

وكشفت دراسة استقصائية سُئل فيها موظفو المطعم عن الأشياء التي لن يأكلوها أبدًا من مطعمهم، وقالوا أن الخبز من ضمن هذه الأشياء، واعترفوا أنه يتم إعادة تسخينه وتقديمه إلى العميل التالي.