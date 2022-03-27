هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المشروبات بالشاليموه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتناول العديد من الأشخاص المشروبات من خلال استخدام الشاليموه، لسهولة الأمر، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، إذا كان بالسلب أم بالإيجاب.

في التقرير التالي، سوف نوضح الفوائد والأضرار الناتجة عن استخدام الشاليموه لتناول المشروبات، وذلك وفقًا لما ورد في موقع healthline، والتي تشمل ما يلي:

الشعور بالراحة

عندما تشرب مباشرة من الكوب، عليك أن تميله نحو وجهك، هذا يزيد من مخاطر الانسكابات، لذا استخدام الشاليموه احتساء المشروب دون إمالة كثيرًا، كما أنه تكون مفيدة بشكل خاص إذا كان مشروبك يحتوي على ثلج.

تحسن النظافة

عند تناول المشروبات المعلبة يكون استخدام الشاليموه، حيث يعتبر ذلك صحي أكثر بدلًا من وضع فمك على العلبة مباشرة، مع العلم أن من الممكن للبكتيريا الضارة أن تعيش على أغطية تلك العلب، كما يمكنها أن تتلوث بالبكتيريا أثناء التخزين أو النقل إلى المتجر، وذلك أيضًا في حالة تناول المشروبات في أماكن بالخارج، وذلك لعدم التأكد من نظافة الأكواب، والتي يمكن أن تؤوي البكتيريا إذا تم غسلها أو التعامل معها بشكل غير صحيح.

يساعد أصحاب الإعاقة

قد يكون الشرب من الكوب صعبًا على الأشخاص الذين يعانون من، اضطرابات حركية، اضطرابات البلع، لذا فإن استخدام الشاليمو يساعد هؤلاء الأشخاص على سهولة تناول المشروبات.

يمنع تلوث الأسنان الأمامية

أن المشروبات مثل المياه الغازية والشاي والقهوة، يمكن أن تتسبب في تغير لون أسنانك، وذلك لأن الشاليموه يقلل من تلامس المشروبات والأسنان الأمامية، كما يمكنك وضعها بين أسنانك الأمامية لتجنبها قدر الأمكان.

صحة الشفاه

يتطلب استخدام المصاصة تجعيد شفتيك، بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور تجاعيد في الشفاه، والتي تُعرف أيضًا باسم شفاه المدخن، هي عبارة عن تجاعيد حول الفم بسبب تدخين السجائر.

اضرار استخدام الشاليموه

الشعور بالانتفاخ

عند استخدام الشاليموه في المشروبات، فإنها تلتقط بعض الهواء، حيث ينتقل الهواء إلى الجهاز الهضمي، ما ينتج عنها زيادة الغازات، والشعور بالانتفاخ، لذا ينصح تجنبها لتقليل الغازات الزائدة.

ظهور بقع على الأسنان الخلفية

على الرغم من أن الشاليموه قد تساعد في تقليل تلوث الأسنان الأمامية، إلا أنها لن تمنع تلوثها تمامًا، سيظل المشروب يلمس الأسنان الأخرى، مما يؤدي إلى تغير لونها.