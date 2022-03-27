علاج انتفاخ القولون للحامل.. «اشربي مايه كتير وابعدي عن البيبسي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني العديد من النساء من الغازات أثناء الحمل، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها، لكن بين الفترة التي تظهر فيها الغازات وتختفي، تسبب الكثير من الانزعاج للمرأة الحامل، ويمكن للعلاجات المنزلية أن تساعد في تخفيف كمية الغازات، لذا يستعرض «هن» في التقرير التالي علاج انتفاخ القولون للحامل وفق موقع medicalnewstoday الطبي.

أسباب انتفاخ القولون

هناك عدة أسباب لانتفاخ القولون منها:

- المستويات المرتفعة من هرمون البروجسترون، تؤدي إلى إرخاء الأمعاء أثناء الحمل، والذي بدوره يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، مما يزيد من احتمالية حدوث الإمساك وغالبًا ما يؤدي إلى الانتفاخ والتجشؤ وانتفاخ البطن.

- يحدث للمرأة الحامل المزيد من الغازات خلال الفترة الأخيرة من الحمل، عندما يضغط الجنين على البطن.

علاج انتفاخ القولون للحامل

قد يكون من المستحيل منع الغازات أثناء الحمل، إلا أن العديد من العلاجات المنزلية الآمنة، يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لانتفاخ القولون للحامل، وهناك أيضا العديد من هذه الأدوية التي تمنع الإمساك؛ ما يساهم في تقليل الغازات بشكل كبير.

- يمنع الماء الإمساك الذي يسبب الغازات؛ لذا يوصي الأطباء النساء الحوامل بشرب نحو 10 أكواب من الماء يوميًا.

يعاني بعض الأشخاص من الغازات عند تناول المشروبات التي تحتوي على المكونات التالية:

- ثاني أكسيد الكربون الموجود في الكولا والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

- كما تسهم السكريات المضافة أو المحليات الصناعية في العديد من المشروبات الغازية أيضًا في زيادة الغازات.

التقليل من تناول الفركتوز

- الفركتوز هو سكر طبيعي يوجد في معظم الفواكه، يضاف إلى الحلويات والمشروبات، وبعض الناس غير قادرين على هضمه، وفي هذه الحالة يتخمر السكر في الأمعاء الغليظة مما يسبب الغازات والانتفاخ.

-من الضروري تناول الكثير من السوائل عند اتباع نظام غذائي غني بالألياف، على الرغم من أن الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن أن تزيد الغازات على المدى القصير، إلا أنها تساعد على تقليل الإمساك والذي يعد سبب رئيسي للغازات.

ممارسة الرياضة بانتظام

- ممارسة التمارين الرياضية كالمشي بانتظام تساعد في تسريع عملية الهضم وتخفف الإمساك.

- تؤدي الملابس الضيقة بالأخص حول الخصر إلى زيادة الضغط على البطن، مما قد يزيد بدوره من تراكم الغازات وحدوث الانتفاخات، لهذا يفضل ارتداء ملابس الفضفاضة في المراحل الاخيرة من الحمل حيث تساعد في التخفيف من هذه المشكلة.

التقليل من التوتر

- يعاني بعض الأشخاص من غازات عندما يتعرضون للتوتر حيث يبلعون الهواء عندما يكونون قلقين، ويمكن أن يكون الغازات والانتفاخ أحد أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي أعراضه تكون عبارة عن آلامًا في البطن وتغيرات في الأمعاء، ويمكن أن يساعد التأمل واليوجا على الاسترخاء أثناء الحمل، حيث تشير الدراسات إلى أن اليوجا يمكن أن تكون علاجًا آمنًا وفعالًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال لقاء تليفزيوني، أن مشكلات الجهاز الهضمي والإمساك التي تظهر مع بداية الحمل، تكون في الغالب موجودة قبل الحمل ويزداد الأمر سوءًا مع الحمل، ولهذا ينصح الفتيات المقبلات على الزواج بعلاج الإمساك.