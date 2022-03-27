طريقة رص نيش العروسة بالصور.. ضعي الكاسات في الرف العلوي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«النيش» دولاب مخصص لوضع الأواني باهظة الثمن والأطقم الفاخرة من الصيني والكاسات والفضيات التي تتباهى بها كل عروس أمام ضيوفها، كما يوضع فيه الانتيكات وكاسات الكريستال، فهو جزء أساسي من جهاز أي عروسة، ولهذا يستعرض «هن» في التقرير التالي طريقة رص نيش العروسة بالصور.

طريقة رص نيش العروسة بالصور

هناك عدة طرق لرص النيش، التي تتوقف على حجمه وكمية أطقم الكاسات والأطباق التي أحضرتها كل عروس، وهناك خطوات يجب عليك اتباعها للحصول على نيش مثالي تتباهين به أمام ضيوفك، فإذا كان حجم النيش الخاص بكِ صغيرًا، على النحو التالي:

- عليك وضع أطقم الكاسات الكريستال في الرف العلوي، فهو الرف الذي يبدأ الضيوف بالنظر إليه، ثم ضعي طقم الشاي في الرف الثاني، وطقم القهوة في الثالث، أو ادمجيه مع الرف الثاني في حال عدم وجود رفوف أخرى.

- يجب وضع الأطباق وطقم الخشاف في الرف الأخير فهي ثقيلة بطبيعة الحال وربما لا تتحمل الأرفف الوسطي هذا الثقل.

- ضعي باقي الأطقم في البوفيه، وإذا لم يتواجد لديك، يمكنك وضعها في الأدراج والخزانات السفلية الموجودة في النيش.

- تجنبي تكدس الكثير من الأطقم أو قطع الديكور في النيش حتى لا تزحمه وتؤثر في شكله النهائي.

- عدد الأطقم متروك لذوقك وبناء على الكمية الموجودة لديك، ولكن كلما قل العدد واتسم بالبساطة كان الشكل أرقى وأفضل.

كيفية رص «النيش المودرن»

«النيش المودرن» لا يحتاج إلى الكثير من الأطقم، فهو يتسع لأطقم معدودة، لذا عليك الابتعاد عن الاطقم كثيرة الألوان واختيار أطقم بسيطة الشكل ولكن قيمة لتتناسب مع ذوق النيش وباقي المنزل.

- يفضل وضع طقمين مختلفين من أطقم الكاسات في الرف العلوي على الجانبين.

- ووضع طقم الشاي والقهوة في الرف الثاني.

- أما بالنسبة للرف الثالث يمكنك وضع طقم الجاتوه، مع طقم كاسات آخر.

- وإذا كان لديك متسع من الأرفف ضعي طقمين من طقم الخشاف على الجانبين.

- وفي أرضية النيش يفضل وضع أطباق الفاكهة الزجاج مع طقم عصير أو كاسات آخر.

- زيني فراغات كل رف من أرفف النيش بقطعة ديكور صغيرة، كـ الكريستالات أو التحف الصغيرة.

كيفية رص النيش الكلاسيك

النيش الكلاسيك لا يحتاج إلى المبالغة في الرص الأطقم، فقط بعض الأطقم المختارة بعناية ويفضل عن الابتعاد عن النقوشات الكثيرة.

- في البداية ابدئي بوضع أطقم الشاي والقهوة في الرف العلوي.

- وضعي طقمين أو ثلاثة من الكاسات في الرف الثاني.

- ضعي أطقم الجاتوه أو العشاء في الرف الثالث.

- وفي حالة وجود رف رابع ضعي فيه طقم الخشاف.

- احرصي على وضع أطباق الطقم الصيني في أرضية النيش.

- لا يحتاج النيش الكلاسيك إلى الكثير من التزيين، ولكن يمكنك الاكتفاء بقطع بسيطة من الكريستالات التي تتماشى مع موديل النيش.

نصائح لرص النيش

هناك عدة نقاط عليك مراعاتها في طريقة رص نيش العروسة بالصور أهمها:

- استعيني بالمفارش المطرزة في التزيين وضعيها على شكل مثلث، ويمكنك الاستغناء عنها حسن ولكن يرجع ذلك نوع النيش إذا كان مودرن أو كلاسيك.

- يجب وضع القطع الكبيرة في منتصف كل رف كـ أباريق الشاي، لتعطي فخامة للنيش.

- رصي الفنجانين بأطباقها حول الأباريق الموجودة في منتصف الأرفف.

- الأطباق الكبيرة توضع أيضا في منتصف الرف، وداخله أو فوقه الأطباق الأصغر.

- ترص صواني التقديم الكبيرة في آخر رف بشكل مرفوع لتوفر مساحة وتكون خلفية للأطقم.

- عليك وضع الكاسات والأطقم التي سوف تستخدمينها باستمرار في الأمام، حتى تكون في متناول يديك.

- يفضل تزيين أرفف النيش بقطع الديكور الكريستال حسب نوعية النيش.

- ضعي حقيبة طقم الملاعق في أرضية النيش أو في البوفيه.