على رقصة «الدبكة».. ظهور خاص لـ والد أصالة المتوفى في حفل زفاف ابنتها شام

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تزال شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، تتصدر أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم، أول أمس، في أحد الفنادق الشهيرة المطلة على الأهرامات، في حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والطرب والإعلام.

وشاركت شام الذهبي، متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددًا من الفيديوهات واللقطات الخاصة من حفل زفافها من رجل الأعمال المصري، أحمد هلال.

ظهور خاص لوالد أصالة المتوفى في زفاف ابنتها

وخلال أحد الفيديوهات التي نشرتها ابنة أصالة، ظهرت وهي ترقص رفقة أسرتها على إحدى أغنيات جدها لوالدتها الراحل مصطفى نصري، إذ أرفقت تعليقًا: «أغنية جدي مصطفى نصري بصوته، الله يرحمك، روحك بتفضل معنا».

لحظات خاصة بين أصالة وابنتها في حفل الزفاف

لحظات خاصة ما بين البكاء والسعادة العارمة والرقص، جمعت الفنانة السورية أصالة بابنتها «شام»، وثقتها عدسات المصورين، وهو ما آثار تعاطف الحاضرين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حفل زفاف شام الذهبي

وشهد الحفل الأسطوري، حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، درة، منى زكي، ياسمين رئيس، تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، إليسا، رامي صبري، والإعلاميات منى الشاذلي، ورضوى الشربيني، والإعلامي خالد عليش وزوجته.

تفاصيل إطلالة شام الذهبي في زفافها

بفستان يشبه فساتين الأميرات أطلت الطبيبة شام الذهبي في حفل زفافها، إذ جاء مصممًا من الحرير من أسفل، وذو أكمام طويلة وفضفاضة من ذات التصميم أيضًا، فيما جاء تصميم منطقة الصدر من «الجوبير» اللامع والأنيق، وارتدت العروس طرحة زفاف طويلة امتد ذيلها خلفها، مع وضع لمسات ماكياج بسيطة، أظهرت جمال ملامحها.

من هو والد أصالة؟

والد أصالة نصري هو الفنان والملحن السوري مصطفى نصري، أحب الفن وتتلمذ على يد والده فنان المونولوج حاتم نصري، ومن ثم بدأ نشاطه الفني في الغناء بعدد من أندية دمشق الفنية، وبعد سنوات من التألق نال شهرة واسعة، وغنى لكبار شعراء وملحنين سوريا والوطن العربي.

وتوفي في عام 1986 في حادث سيارة عن عمر ناهز الـ43 عامًا.