سم قاتل.. تعرف على أخطر نوع جبن يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الجبن من منتجات الألبان التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولها على مائدة الإفطار صباحا، وذلك لمذاقها المميز، واحتوائها على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم أن هناك نوع من الجبن توجد في الأسواق تهدد صحتك كثيرا؟.. هذا ما توضحه لنا الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

توضح الدكتورة، أن هناك نوع من الجبن يتم تصنيعه دون رقابة وفي أماكن غير نظيفة تأوي كثير من البكتيريا، يحتوي على مادة الفورمالين، لذا من الضروري التأكد من مصدر التصنيع.

أما النوع الثاني، هو الجبن التي يحتوي على زيوت نباتية مهدرجة تسبب كثير من الأضرار الصحية عند استهلاكها، تتمثل في احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، ما يساعد في ارتفاع ضغط الدم.

وكذلك احتوائها على كمية كبيرة من الدهون الغير صحية, والكوليسترول الضار، ما يسبب خطرا على مرضى القلب والأوعية الدموية.

وأشارت أيضا، أن يعتبر الجبن الإيطالي من أخطر أنواع الجبن على مستوى العالم، حيث أن الضرر يكون في طريقة تصنيعه، عن طريق ترك الجبن تتعفن، ووضع يرقات الذباب عليه حتى تتوغل داخلها، ويتم دمج الديدان داخل الجبن بجهاز معين.

وهذا النوع تم منعه من الأسواق، لما له من أضرار بالغة للجسم، وحدوث ثقوب في الأمعاء الدقيقة.