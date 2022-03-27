طريقة عمل عصير الأفوكادو.. «مشروب طاقة طبيعي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الأفوكادو من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية، ويمكن وضعه في العديد من الوصفات، وخاصة للأشخاص متبعي الحمية الغذائية، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ويمكن إضافته للعديد من الأكلات، والفواكه الأخرى، فهو يعد من أبرز العصائر الصحية للجسم، ولهذا يقدم لك «هن» طريقة عمل عصير الأفوكادو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، على النحو التالي:

مقادير عصير الأفوكادو

أفوكادو مقشر ومقطع

حبتان من موز

كوب ماء

تفاح أخضر

½ كوب عسل أبيض

طريقة التحضير

يعد عصير الأفوكادو من العصائر، التي لابد من تواجدها في جدول أكلات رمضان، لما له من فوائد كثير تعوض الجسم عن العناصر الغذائية التي يفقدها أثناء الصوم، كما يساعد محتواه الكبير من فيتامينات ومعادن على تكملة شهر الصيام بصحة جيدة، فيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير الأفوكادو.

- يضرب الموز مع الأفوكادو والتفاح والماء جيدا، حتى تفرم كل المكونات ولا يبقى أي قطع.

- يضاف العسل إليه، ثم يصب في كوب ويقدم باردا.

طريقة تحضير عصير الأفوكادو باللبن

المقادير

حبة أفوكادو مقشرة

2 كوب لبن

حبة موز

عسل حسب الرغبة

للتزيين

شرائح موز

شرائح أفوكادو

طريقة التحضير

- ضيفي في إناء الخلاط، كل من اللبن والموز والأفوكادو، وتضرب كل المكونات جيدا إلى أن تفرم تماما.

- ضيفي كمية العسل المناسبة لك، ثم يقدم باردا في كأس التقديم وعلى الوجه شرائح الموز والأفوكادو.

تحضير عصير الأفوكادو الصحي بالجرجير

المقادير

حبة أفوكادو كبيرة

حزمة جرجير

عسل نحل

ماء

طريقة التحضير

- يغسل الجرير جيدا تحت الماء الجاري أو ينقع في ماء وخل لضمان نظافته.

- يقشر الأفوكادو ويقطع.

- احضري الخلاط، وضعي فيه الجرجير المغسول جيدا والأفوكادو المقطع مع الماء وعسل النحل.

- تخلط جميع المكونات جيدا، ثم يقدم عصير الأفوكادو باردا وبالهنا.

تحضير عصير الأفوكادو بالجزر

المقادير

حبة أفوكادو مقطعة

حبة جزر

زنجبيل مبشور

كوب من عصير تفاح

½ كوب عسل أبيض

طريقة التحضير

- أول خطوة في طريقة عمل عصير الأفوكادو هي سلق حبة الجزر وتقطيعها.

- قشري حبة الأفوكادو وقطعيها.

- ضعي كل المكونات في الخلاط، واخلطيها جيدا.

- أفرغي العصير في كأس التقديم وقدميه باردا.

طريقة عمل سموذي الأفوكادو بالمانجو

المقادير

حبة أفوكادو

حبة مانجو

حبة موز

عصير برتقال

طريقة التحضير

- في البداية قشري حبة المانجو والأفوكادو والموز وقومي بتقطيعها.

- في إناء الخلاط، ضعي كل من الأفوكادو مع الموز وعصير البرتقال وحبة المانجو المقطعة.

- اضربي كل المكونات جيدا حتى تفرم تماما ولا يوجد أي تكتلات.

- يصب العصير في كوب زجاجي كبير، ويقدم باردا.

فوائد عصير الأفوكادو

فوائد الأفوكادو كثيرة ومتنوعة، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ونسبة عالية من الألياف ومخزون كبير من الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي نستعرض أهم الفوائد.

- يحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم، الذي يدعم مستويات ضغط الدم الصحية.

- غني بالألياف المهمة لفقدان الوزن وأيضا لصحة التمثيل الغذائي.

- تناول الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة مثل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

- الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو، لديهم خطر أقل للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

- يحتوي الأفوكادو وزيت الأفوكادو على عدد كبير من مضادات الأكسدة.

-غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة العين والتي تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

- يحتوي الأفوكادو على قوام كريمي ودهني تجعله قابل للامتزاج جيدًا مع المكونات الأخرى، لذا من السهل إضافته إلى وصفات نظامك الغذائي.