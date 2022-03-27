أول إطلالة لـ مايان السيد بعد عودتها من العمرة.. تألقت بفستان «فوق الركبة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في عدد من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، التي لاقت تفاعل الآلاف من متابعيها.

تفاصيل إطلالة مايان السيد

وشاركت «مايان» متابعيها مجموعة صور من جلسة تصويرها الأخيرة، التي ظهرت خلالها مرتدية فستانًا لامعًا باللون النبيتي «وان شولدر»، وقصير فوق الركبة، مع ارتداها كعب عالٍ، ووضع لمسات بسيطة من المكياج.

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، إلى جانب تعليق عدد من المشاهير، من بينهم الفنانة الشابة أسماء جلال.

مايان السيد تؤدي مناسك العمرة

وقبل أسابيع نشرت خضعت مايان السيد لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إذ نشرت مقطع فيديو وثقت خلاله لحظات أدائها للمناسك، وتواجدها داخل الحرم المكي، ولحظات تأثرها بالوقوف أمام بيت الله الحرام وهي تبكي، معبرة عن سعادتها البالغة حينها.

مايان السيد في احتفالية يوم الشهيد

ومؤخرًا كانت شاركت «مايان» في فعاليات احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قدمت عرضًا تمثيليًا بالمشاركة مع الفنانين ماجدة زكي، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، ورامز أمير.

وعادة ما تتصدر الفنانة الشابة محركات البحث من حين لآخر، وذلك بسبب خضوعها لجلسات التصوير المختلفة، التي اتسم بعضها بالجرأة بعض الشيء، وتعرضها للتنمر في وقت سابق، وهو ما أثار استيائها بشدة، وخرجت معلقة بانفعال شديد على الأمر عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»، قائلة: «أول مرة اتعرض للتنمر والإهانة دي، اللي بيتنمر ده بيأذي مشاعر إنسان من غير ما يفكر، حتى لو أنا حد معروف مش مسموح ولا ينفع تتنمروا بالشكل ده، كان لازم أرد ومش هتكلم في الموضوع ده تاني خلاص».