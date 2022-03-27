سن شام الذهبي يثير فضول متابعيها بعد حفل زفافها الأسطوري.. أول فرحة أصالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، تتصدر تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك عقب الاحتفال بزواجها أول أمس، من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، في حفل زفاف أقيم داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على الأهرامات، إذ أنه سرعان ما أثار الفضول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول سن شام الذهبي.

سن شام الذهبي

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة من زوجها السابق رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، من مواليد عام 1992، أي أنها تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي أكبر أبناء الفنانة السورية، من بين أولادها الأربعة.

في حفل ضخم احتفلت الطبيبة شام الذهبي بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، أول أمس، وحضر الزفاف نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، منى زكي، درة، إليسا، تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، رامي صبري، والإعلاميتان منى الشاذلي ورضوى الشربيني، والبلوجر دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، وليلى وملك أحمد زاهر.

وخلال الزفاف قدمت أصالة أغنية خاصة لابنتها، إلى جانب تقديمها العديد من الأغنيات بمشاركة كل من إليسا ورامي صبري، فيما قدم الفنان تامر حسني عددًا من أغنياته الشهيرة أيضًا.

إطلالة شام الذهبي في زفافها

إطلالة جذابة وأنيقة أطلت بها شام الذهبي في حفل زفافها، والتي نالت إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت في فستان محتشم ومنفوش من الأسفل، مصممًا من الحرير، و«الجوبير» من منطقة الصدر، وذي أكمام فضفاضة وطويلة من الحرير أيضًا.

جلسة تصوير شام الذهبي وزوجها

وخضعت العروس لجلسة تصوير رومانسية وزوجها أحمد هلال، وذلك خلال الاستعدادات لحفل زفافهما، التي وثقت نظرات حبهما ومشاعرهما لبعضهما البعض.