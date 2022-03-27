هل يجوز خروج الزوجة وهي غاضبة في بيت أهلها دون إذن زوجها؟.. مبروك عطية يرد

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

المشاكل الزوجية التي تقع بين الأزواج لا حصر لها، لكن في بعض الأحيان قد تترك الزوجة بيتها، وتلجأ لأهلها وهي غاضبة من زوجها، وعلى هذا النحو، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على الدكتور مبروك عطية، جاء مضمونه: هل يجوز للزوجة الخروج مع أبيها وهي غاضبة عنده بدون إذن زوجها؟.

حكم الدين في غضب الزوجة وترك منزلها

وأوضح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الجواب في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتًا إلى أنه وفق الشريعة الإسلامية، يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها عند الخروج لزيارة أهلها بشكل طبيعي، وعلى الزوج في هذه الحالة نفقتها وهي في بيت أبيها، «في شرع الله الإسلام، لما تروح الزوجة تروح عند أبوها يكون بإذن زوجها يعني ومش هي غضبانة».

وأضاف «عطية»، أنه في حالة خروج الزوجة غاضبة من زوجها إلى بيت أهلها، فلا نفقة لزوجها عليها مدة غيابها.

لا خروج للزوجة من بيتها إلا في حالة الطلاق

وخلال الفيديو، أشار مبروك عطية، إلى أن الموت أهون من خروج الزوجة من بيتها وهي غاضبة، فالإسلام لا يعرف هذا الأمر، ولا خروج للزوجة من منزلها إلا إذا استحالت العشرة بينها وبين زوجها، وطُلقت وأوفت عدة طلاقها، «هو اللي يخرج ماتخرجيش من البيت أبدًا، إلا إذا استحالت الحياة بينك وبينه وتخلصي العدة في بيتك، ولو معاكي عيال أنتي وعيالك مالكين البيت، هو ده الإسلام».

وشدد «عطية» على أنه لا خروج للزوجة إلا في حالة طلاقها، وإذا كانت لديها أبناء فلا خروج لهم، وتصبح حاضنة لهم داخل المنزل، «جوزك يلم حاجته ويطلق مفيش واحدة تخرج من بيتها غضبانة، لا خروج لكي من البيت إلا استحالت الحياة وطلقتي ووفيتي عدتك، ولو معاكي أولاد تعيشي حاضنة على أولادك».