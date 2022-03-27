للحوامل.. إليك تأثير العطس على الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تشعر معظم الحوامل بالقلق خلال فترة الحمل، تخوفًا من حدوث أي مشكلة صحية على الجنين، ما يجعلهن أكثر تركيزًا في أدق التفاصيل ومعرفة تأثيرها على الجنين، بما في ذلك العطس.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي تأثير العطس على الجنين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday، والتي تتمثل فيما يلي:

أسباب العطس أثناء الحمل

التهاب الأنف

يسبب الحمل تغيرات عديدة في الجسم، ومن بين تلك التغييرات الإصابة بالتهاب الأنف وهي حالة تؤثر 39 % من النساء في مرحلة ما أثناء الحمل، غالبًا ما ينتج عنها احتقانًا إضافيًا للأنف، ويمكن أن يستمر هذا الاحتقان لمدة تصل إلى 6 أسابيع أو أكثر خلال فترة الحمل، كما يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، بما في ذلك زيادة العطس، مع العلم أن أثناء الحمل يزداد تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، مما يؤدي إلى تدفق الدم الزائد إلى تضخم الممرات الأنفية، وبالتالي يتسبب في زيادة الإفرازات المائية والاحتقان، وتلك الحالة زيادة الإفرازات لذا يتسبب في زيادة العطس.

الإصابة بمشكلة صحية

تعاني معظم الحوامل من ضعف في جهاز المناعة ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو أي جرثومة أخرى، و قد تستمر هذه الأمراض لفترة أطول وتكون أكثر حدة من تلك التي تصيب غير حامل، وذلك لأن الغير حوامل عادة ما يتفاعل جسمهن مع الجراثيم بسرعة، ولكن خلال الحمل، يستجيب الجهاز المناعي للجسم بشكل أبطأ، لحماية الجنين من المشكلات الصحية.

الإصابة بالحساسية

يمكن أن تؤدي الحساسية الموسمية ، مثل حمى القش حساسية حبوب اللقاح ، وكذلك الحساسية الداخلية، إلى العطس.

المخاطر الصحية على الجنين نتيجة العطس

غالبًا لا يشكل العطس أثناء الحمل خطرًا على الأم أو الطفل في معظم الوقت، ومع ذلك، يمكن أن يكون العطس عرضًا لمرض أو مشكلة أكثر خطورة قد تؤثر على الطفل.

لذا عندما يشير العطس إلى مشكلة أكثر خطورة، فقد تكون هناك مخاطر صحية على الجنين، على سبيل المثال، في حالة الإصابة بالإنفلونزا، فقد تشمل المخاطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة، وزيادة خطر الولادة المبكرة.

قد تجد النساء الحوامل أيضًا أن العطس يسبب ألمًا حول البطن، في حين أن هذا الألم يسبب عدم الراحة، إلا أنه ليس خطيرًا، مع العلم تُعرف هذه الظاهرة بألم الرباط المستدير وتحدث عندما تتمدد الأربطة وتنفك أثناء الحمل.

كيف يتم السيطرة على العطس ؟

توصي جمعية الحمل الأمريكية النساء الحوامل بالحد من كمية الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يتناولونها أثناء الحمل، ما يعني أن العديد من أدوية البرد الشائعة التي من شأنها أن تقلل من العطس محظورة.

العلاجات المنزلية

تتضمن طرق إدارة العطس أثناء الحمل، ما يلي:

بخاخات الأنف المالحة.

استخدام المرطب.

تجنب مسببات الحساسية المعروفة، مثل البرفان وغيرها.

تهوية المنزل لتنقية الهواء.